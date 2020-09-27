宜蘭最大人造月超吸睛「月亮什麼冬冬」出自童言童語

迎接中秋節，宜蘭冬山鄉公所在美麗的冬山火車站前廣場，打造直徑10公尺的大圓月、一旁還有2隻5公尺高的玉兔，這座巨大裝置藝術的造型超吸睛，到了晚上亮燈，變換不同顏色，增添浪漫氛圍。

今年中秋節，宜蘭最大的人造月亮位於冬山鄉，只要拍照打卡還送柚子。名為「月亮什麼『冬』『冬』？」大型裝置藝術，其實名稱來源是出自一名小朋友的童言童語。鄉長林峻輔表示，當時他們在討論構想活動時，剛好鄉公所一名課長的小孩走過旁邊，聽到大人在討論月亮什麼的，於是天真地脫口而出，月亮是什麼東東啊？眾人於是靈機一動，「東」與「冬」偕音，就被用來做為這次活動的名稱。

直徑10公尺的人造月亮是大型充氣氣球，白天看起來就像月球表面，到了晚上會亮燈，變換各種不同色澤，大圓月的旁邊有2隻5公尺高的玉兔，整體看起來很好拍照好打卡，自從幾天前在夜晚亮燈後，吸引不少人前來。鄉公所配合月亮什麼冬冬活動備妥上千個柚子，遊客只要拍照打卡上傳，就能到服務台換領一個柚子，送完為止。

什麼冬冬裝置藝術會持續到10月底，另為鼓勵民眾到冬山鄉各景點消費，10月底前只要到冬山鄉休閒相關產業消費滿500元，上網登錄發票參加抽獎，預計抽出Gopro、Airpods等好禮，最大獎gogoro一台，藉以帶動消費氣氛。