花蓮縣府擬禁止販售瘦肉精 抽查畜牧業及加工食品業者

花蓮縣政府為保障縣民食品安全，擬修訂「花蓮縣食品安全管理自治條例」，禁止花蓮販售或加工供應含瘦肉精肉品，並依據源頭管理及風險分級管理原則，全面抽驗查察畜牧業者及肉品加工販售等食品業者。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣內的國中小營養午餐、老人社區共餐等，皆選用花蓮在地食材，禁用含瘦肉精的美國豬肉及牛肉，會克盡政府把關職責，堅持守護食品安全及縣民健康。

為因應中央開放含萊克多巴胺美國豬肉進口，縣府研擬修訂「花蓮縣食品安全管理自治條例」第9條，增訂「含有乙型受體素的牛肉、豬肉等所有肉類及相關產製品，禁止於花蓮縣販售或加工供應」。

花蓮縣衛生局將依據業者規模大小及風險分級管理，針對在地相關食品業者，注重原產地標示、抽驗市售肉品瘦肉精及原料來源文件，維護消費者選擇權利及健康安全。

縣府指出，畜牧場源頭管理，除畜牧場飼料管理制度，派員至畜牧場抽檢飼料外，再送至農委會中央畜產會等檢驗，包含抗微生物藥品、瘦肉精及重金屬等項目；檢驗結果數值超標，則依飼料管理法裁處。

另外，畜牧場血清檢測動物用藥品殘留部分，去年至今花蓮豬場血清抽驗101場次，檢驗均無受體素殘留。