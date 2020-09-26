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影／迎接媽祖列車 首見千里眼順風耳排隊買票可愛度爆表

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
千里眼、順風耳為了迎接媽祖列車，穿戴整齊，乖乖跟著排隊買火車票。圖／台鐵提供
千里眼、順風耳為了迎接媽祖列車，穿戴整齊，乖乖跟著排隊買火車票。圖／台鐵提供

「蘭陽媽袓彩繪列車」今天亮相，從台北樹林首航到宜蘭，媽祖的左右護法千里眼及順風耳為迎接列車到來，今天下午2點多在宜蘭火車站排隊買票、過驗票閘門及進站乘車，後方還跟著三太子神尫，遊客從沒見過神尫排隊買票搭火車，爭相錄影拍照，直呼可愛。

蘭陽媽祖文化節訂下個月23日到25日舉行，活動重點是鐵道及陸上雙遶境，23日媽祖遶境隊伍從羅東震安宮起駕，步行到南方澳南天宮休息，隔天一早搭乘媽祖列車巡境到頭城，接著陸上遶境，第二天晚上在礁溪鄉澤蘭宮停留，第三天走回第一天起駕的震安宮，當晚在文化工場舉辦媽祖之夜，安排歌唱表演及平安粥。

今天蘭陽媽袓彩繪列車啟程，算是為活動預作暖身，下午1點多列車從樹林出發，3點40分到達宜蘭火車站。媽祖身邊的隨駕將軍千里眼、順風耳為迎接媽祖列車，下午2點多就穿戴整齊，在宜蘭火車站乖乖排隊買火車票，千里眼、順風耳後面還跟著三尊三太子，五神尫一字排開，不時跟遊客揮手打招呼，也有神尫故做疲累狀打哈欠，讓人笑翻。

通過驗票閘門時，神尫們圓滾的身軀與肥胖的手一度卡關，在旁人協助下才順利通過驗票，樂得左右搖擺、手舞足蹈，遊客見狀大笑，直呼「好好笑」、「好可愛」。

這是縣政府與台鐵為了活動宣傳刻意安排的橋段，千里眼、順風耳又稱金精將軍、水精將軍，傳說他們原本是為害百姓的妖精，經媽祖收伏而成為隨駕將軍，是遶境、迎神活動中常見的神將。

千里眼、順風耳買了車票後，先提早乘車前往礁溪站迎接媽祖列車的到來。圖／台鐵提供
千里眼、順風耳買了車票後，先提早乘車前往礁溪站迎接媽祖列車的到來。圖／台鐵提供
千里眼、順風耳與後方的三太子要通過驗票閘門時，一度卡關，俏皮的模樣讓人直呼可愛。圖／台鐵提供
千里眼、順風耳與後方的三太子要通過驗票閘門時，一度卡關，俏皮的模樣讓人直呼可愛。圖／台鐵提供

媽祖 彩繪列車 遶境

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