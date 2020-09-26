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中秋雙十假期限定 2020 武荖坑滑水同玩節大戰膽量

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
「2020滑水同玩節」今天開始試營運，戲水設施超好玩大受歡迎。圖／吳盈良提供
「2020滑水同玩節」今天開始試營運，戲水設施超好玩大受歡迎。圖／吳盈良提供

「2020滑水同玩節」今天開始試營運，吸引全台大小朋友注目，首日開放宜蘭縣民免費入場，大批宜蘭鄉親肆意戲水、和可愛羊咩咩互動，頻呼刺激又好玩，中秋雙十假期還要再來玩整天。

高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，全台因新冠肺炎疫情都被悶壞了！他希望南部民眾能多多北上旅遊消費，能帶動全台國旅產業循環經濟。今年中秋、雙十連假，「武荖坑風景區」打造了一個闔家同樂的全新景點「2020滑水同玩節」，希望讓人人都能抓住夏天的尾巴，忘情戲水遊樂，留下難忘的回憶。

主辦單位表示，宜蘭武荖坑風景區的「2020滑水同玩節」，有如一個水陸樂園。戲水設施琳瑯滿目，充氣的滑梯上灌入宜蘭的優質好水，成為一座座天然的沁涼滑水道。其中，最高的「天空滑水道」，從巨大氣墊滑水道高速溜下，刺激度破表! 這個高10公尺、長40公尺的氣墊滑水道，不但吸睛，讓人一見驚嘆，還可以讓親子、情侶一起體驗讓人尖叫的飆速快感，那種接近飛翔、有如火箭的速度感，充分挑戰遊客們的膽量。

「2020滑水同玩節」今天開始試營運，開幕剪綵包括蘇澳鎮公所財政課課長吳帛芸（由左至右）前副議長林棋山、海樂影業董事長吳浩佑、宜蘭遊憩管理科蔡子逸。圖／吳盈良提供
「2020滑水同玩節」今天開始試營運，開幕剪綵包括蘇澳鎮公所財政課課長吳帛芸（由左至右）前副議長林棋山、海樂影業董事長吳浩佑、宜蘭遊憩管理科蔡子逸。圖／吳盈良提供
「2020滑水同玩節」今天開始試營運，戲水設施超好玩大受歡迎。圖／吳盈良提供
「2020滑水同玩節」今天開始試營運，戲水設施超好玩大受歡迎。圖／吳盈良提供

滑水道 中秋 新冠肺炎

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