全民運10月17日花蓮登場 點燃聖火傳遞全國

全民運動會10月17日起至22日在花蓮登場，聖火今晚在東大門廣場點燃，「取山海精華，集文化共釀，以原民狼煙為記」引燃母火，10月4日起以逆時針方向進行全台聖火傳遞。

晚間聖火點燃儀式由花蓮縣長徐榛蔚、體育署副署長林哲宏共同點燃聖火。聖火傳遞明天前往離島的金門、連江和澎湖，10月4日起以逆時針方向進行全台聖火傳遞，10月13日返抵花蓮縣，隨即展開3天縣內各鄉鎮市的聖火傳遞。

徐榛蔚表示，今年全民運共舉辦28個競賽項目，賽事期間預計將吸引逾1萬5000人來到花蓮。縣府做好各項籌備工作，讓喜愛運動的全國各地朋友，享受在花蓮比賽的過程。

縣府表示，花蓮縣是原住民人口分布最多的城市，原住民部落會以狼煙宣布訊息和約定時間，狼煙作為報信、串聯，也是行動前的聚集與積累；火堆象徵生命活力。因此109年全民運就以原住民的狼煙傳統，作為引燃聖火的媒介，揭開各項賽事序幕。

聖火今天引燃後，路跑傳遞比照「奧林匹克」火炬傳遞方式、也就是1人執主火，副火6人遞跑，並邀請各鄉鎮公所組成「首長聖火隊」及「中小學聖火隊」接力。

花蓮縣政府指出，全民運以「精彩全民運、幸福花蓮城」為賽事標語，大會吉祥物為「紅面鴨」。自10月17日至22日共6天的比賽，項目包括第一類的健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、運動舞蹈、原野射箭、柔術、沙灘手球等13項。

第二類的傳統體育（民俗體育、太極拳、元極舞、龍獅運動、摔角、國術）、創意球類運動（躲避球、慢速壘球、木球、槌球、巧固球）、劍道、沙灘角力、龍舟以及健美等15項。