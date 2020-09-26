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台東國旅潮未見消退 旅宿訂房旺到明年元旦

中央社 / 台東縣26日電

台灣新冠肺炎疫情控制得宜，國旅人潮爆發，台東零確診淨土更是許多人首選，暑假雖早已結束，旅遊潮未見消退，到明年元旦旅宿都有7成訂房率，業者說「到年底恐消化不完」。

台東7月11日開始的熱氣球嘉年華活動至8月30日結束，幾乎場場爆滿，直到暑假結束，台東縣政府統計湧入300萬人次的遊客。暑假過後旅遊潮未退，台東各景點依然爆人潮，例假日旅宿也都客滿，接著又要迎中秋節、國慶日連假的連連爆滿。

觀光業者原本計畫在國慶日連假後好好休息，未料24日歌手張惠妹跨年將返鄉回台東個唱的消息一出，再度「驚爆」觀光產業。台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭說，阿妹台東跨年演唱消息一曝光，24日當晚鹿鳴酒店就有60組散客預訂了12月31日跨年當天房間，「現在已經旺到年底，到明年元旦都有8成的訂房」。

台東市區凱旋星光酒店、桂田喜來登酒店、GAYA酒店、池上日暉渡假村、富野商旅、娜路彎酒店、禾風新棧等飯店，年底前因村里長等國旅團訂房也都有8成左右，跨年前2天同樣被預訂一空。

延平鄉森林博物館館長阿力曼表示，暑假過後出現的是「攻擊性旅遊」，鎖定的是知名景點，像森林博物館中秋節、國慶日和年底前的例假日預約都已客滿。

出租車業者楊志鈞說，前半年受疫情影響，大家都無法出門，悶到7月後大爆發，花東又是許多國人的首選，「我看年底旅遊人潮還是消化不完」。

台東 跨年

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