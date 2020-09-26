花蓮秀林鄉發2千元振興禮金 民眾開心領錢

花蓮縣秀林鄉代表會在月初通過，發給每位居民2000元振興消費禮金，總經費約3200萬元，振興現金金額目前是全台最多。今天在鄉內15處發放，不過代領程序需有雙方身分證件影本，部分居民趕緊補件。鄉長王玫瑰說，若今天沒空到場領取，今年底前都可到鄉公所領取。

秀林鄉人口7月底統計約1.4萬人，以太魯閣族人居多，花蓮秀林鄉代會召開臨時會審議鄉公所提案，通過發給每位居民2000元振興消費禮金，只要是今年6月30日前設籍秀林鄉的居民都可領到。

振興消費禮金今天上午9點起，在秀林鄉部落與活動中心等15個點設領取點，居民需帶印章、身分證或戶籍謄本等證明文件領取，代領人限直系血親。

抱著嬰兒排隊領取的陳姓媽媽說，小孩4個月大，剛好可用來買小孩的日常用品；還有一家5口共領了1萬元現金，非常高興。

王玫瑰表示，今年受疫情影響，民眾收入減少，公所部分活動因停辦多了經費，在不影響鄉庫財政狀況下，改以振興消費禮金發給居民。