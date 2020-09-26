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基隆史上首辦國慶晚會 游錫堃：一起見證6年來大幅改變
今年國慶晚會首度移師基隆舉行，慶籌會主委立法院長游錫堃、僑委會委員長童振源今天到基隆參加國慶晚會記者會，邀請民眾10月9日到基隆欣賞台灣頭海港文化的多元精采呈現，也見證基隆這6年來的蛻變與進步。游錫堃說，會選擇基隆辦是因為這幾年基隆大幅改變。
林右昌說，今年的主題非常切合台灣的處境，相信當天很多僑胞僑生來到基隆，將會感受到這個城市在短短6年內脫胎換骨，就像在變魔術一樣，能見度大幅提升。
僑委會主委童振源表示，基隆這幾年來已改變成為現代化的城市，當天的晚會一定精彩可期，僑委會也推荐僑胞到基隆的和平島及海科館等地走走，同時品嘗基隆的美食、體會基隆的人情味。
游錫堃說，今年國慶晚會主題是「民主台灣 自信前行」，包括美國副總統彭斯都盛讚台灣的民主是世界的典範，台灣是華人生活圈第一個民主國家，在香港「反送中」運動跟港版國安法之後，更加突顯台灣民主的可貴。
晚會將安排蔡昌憲獻唱葉俊麟大師多首台語金曲如「思慕的人」及「舊情綿綿」等將重新編曲，以搖滾曲風並搭配獨特嗓音，為歌曲注入新力量。
國慶晚會暖場表演由崇右影藝科技大學規畫，集結3校學生共同演出，開場表演邀請國際級演奏團體優人神鼓及張正傑攜手合作帶來跨界展演，還有玖壹壹、鼓鼓、陳零九、邱鋒澤等熱力開唱。晚會免費索票並憑票入場，9月26日上午10時起在基隆市各區公所免費索票，每人限索2張，數量有限，送完為止。
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