基隆史上首辦國慶晚會 游錫堃：一起見證6年來大幅改變

今年國慶晚會首度移師基隆舉行，慶籌會主委立法院長游錫堃、僑委會委員長童振源今天到基隆參加國慶晚會記者會，邀請民眾10月9日到基隆欣賞台灣頭海港文化的多元精采呈現，也見證基隆這6年來的蛻變與進步。游錫堃說，會選擇基隆辦是因為這幾年基隆大幅改變。

林右昌說，今年的主題非常切合台灣的處境，相信當天很多僑胞僑生來到基隆，將會感受到這個城市在短短6年內脫胎換骨，就像在變魔術一樣，能見度大幅提升。

僑委會主委童振源表示，基隆這幾年來已改變成為現代化的城市，當天的晚會一定精彩可期，僑委會也推荐僑胞到基隆的和平島及海科館等地走走，同時品嘗基隆的美食、體會基隆的人情味。

游錫堃說，今年國慶晚會主題是「民主台灣 自信前行」，包括美國副總統彭斯都盛讚台灣的民主是世界的典範，台灣是華人生活圈第一個民主國家，在香港「反送中」運動跟港版國安法之後，更加突顯台灣民主的可貴。

晚會將安排蔡昌憲獻唱葉俊麟大師多首台語金曲如「思慕的人」及「舊情綿綿」等將重新編曲，以搖滾曲風並搭配獨特嗓音，為歌曲注入新力量。