花蓮新闢3條公車路線 28日通車營運

花蓮縣缺少便利公共運輸工具，政府邀請客運業者，新闢「306花蓮火車站—慈濟科技大學」、「307慈濟科技大學—東大門夜市」及「308飯店接駁線」3條市區客運路線，遊客一下火車就可選擇公車前往東大門夜市或各大飯店，貫穿市區路線兼顧在地及外地需求，預計9月28日起通車營運。

客運業者今天在花蓮車站前舉行通車典禮，3條新闢市區公車路線分別由首都客運、台北客運、統聯客運聯合經營，行經美崙地區各大飯店往返東大門夜市、花蓮火車站，或是市區學校，票價皆為全票25元、半票12元。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府為整合花蓮站前公共運輸，興建花蓮先期轉運站，將於明年完工，規畫13個月台，預計有9家客運業者進駐。縣府也將陸續設置台9線及台11線共400座智慧站牌，今年底計畫完成第一期，共有13座智慧站牌及5座候車亭。

縣府表示，遊客搭乘北花國道抵達花蓮後，只要在6小時內轉乘市區客運，享一段票或基本里程免費，等於免費直達飯店。針對今年中秋、雙十連假，除了國道客運北花線來回票400元優惠，推動9月30日至10月11日搭乘北花客運，可免費喝咖啡吃麻糬，憑客運票根在花蓮租車享折扣優惠。