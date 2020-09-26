花蓮新闢3條公車路線 28日通車營運
花蓮縣缺少便利公共運輸工具，政府邀請客運業者，新闢「306花蓮火車站—慈濟科技大學」、「307慈濟科技大學—東大門夜市」及「308飯店接駁線」3條市區客運路線，遊客一下火車就可選擇公車前往東大門夜市或各大飯店，貫穿市區路線兼顧在地及外地需求，預計9月28日起通車營運。
客運業者今天在花蓮車站前舉行通車典禮，3條新闢市區公車路線分別由首都客運、台北客運、統聯客運聯合經營，行經美崙地區各大飯店往返東大門夜市、花蓮火車站，或是市區學校，票價皆為全票25元、半票12元。
花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府為整合花蓮站前公共運輸，興建花蓮先期轉運站，將於明年完工，規畫13個月台，預計有9家客運業者進駐。縣府也將陸續設置台9線及台11線共400座智慧站牌，今年底計畫完成第一期，共有13座智慧站牌及5座候車亭。
縣府表示，遊客搭乘北花國道抵達花蓮後，只要在6小時內轉乘市區客運，享一段票或基本里程免費，等於免費直達飯店。針對今年中秋、雙十連假，除了國道客運北花線來回票400元優惠，推動9月30日至10月11日搭乘北花客運，可免費喝咖啡吃麻糬，憑客運票根在花蓮租車享折扣優惠。
另外，徐榛蔚建議公路總局，在蘇花改可開闢公車專用道，讓公車能班班準點，做好交通分流，提升遊客使用的意願。公路總局長許鉦漳回應，蘇花改通車後車流量高居不下，為減少車多可能造成的塞車，公總已在評估，在連假時有一條大客車優先道路，讓更多人利用大眾交通工具到花蓮觀光。
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