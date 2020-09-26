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南方澳鯖魚節今登場 品嘗新鮮海味趁現在

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭南方澳鯖魚節活動今天登場，現烤鯖魚香味四溢。記者戴永華／攝影
宜蘭南方澳鯖魚節活動今天登場，現烤鯖魚香味四溢。記者戴永華／攝影

一年一度的宜蘭南方澳鯖魚節活動今天登場，適逢蘇澳區漁會鬼頭刀魚丸活動及宜蘭縣討海文化保育協會號召鯖魚祭踩街活動，整體規模更甚以往，今開幕活動中現烤鯖魚，香味四溢，更提供鯖魚蓋飯及魚丸湯免費品嘗，明天有大鯖魚踩街遊行。

全國八成以上的鯖魚捕獲量來自宜蘭，最近正進入盛產肥美季節，縣政府與蘇澳區漁會合辦的鯖魚節邁入第24屆，今、明在南方澳第三漁港舉辦兩天，除了系列活動外，現場還有許多跟魚產有關的美食攤位市集。

縣長林姿妙今天在開幕活動中，歡迎全國各地遊客來到南方澳，品嘗新鮮美味海產；蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，雖然近年來鯖魚數量大減，但藉由鯖魚節活動，帶動產業文化觀光，吸引人潮。

今天一早各攤位市集前忙著烤鯖魚、煮魚丸湯，香氣四溢，現場上午11點多，分3個時間提供免費的鬼頭刀魚丸湯及漁夫蓋飯試吃；明天上午10時，11時半及下午4時15分也有免費試吃，每天提供鬼頭刀魚丸500份及漁夫蓋飯200份免費品嚐，送完即止。

DIY體驗活動包括有鯖彩繪、鯖艇趣味競賽、滾油桶競賽等免費體驗，此外蘇澳區漁會每天都會主持2場鯖魚大樂透，舞台上一籃籃的生鮮鯖魚，開放現場觀眾舉手猜斤兩，猜對即送，還有鮮魚禮盒一元起標特賣與魚丸摸彩活動。

明天下午2點安排大鯖魚漫遊市集，討海協會籌畫鯖魚祭踩街活動號召學校、社區及民間團體組成遊行陣頭，踩街隊伍從鯖魚節市集出發，讓參與市集的民眾感受南方澳最有海味的年度盛會。

宜蘭南方澳鯖魚節活動今天登場，提供鯖魚蓋飯及魚丸湯免費品嘗，明天有大鯖魚踩街遊行。記者戴永華／攝影
宜蘭南方澳鯖魚節活動今天登場，提供鯖魚蓋飯及魚丸湯免費品嘗，明天有大鯖魚踩街遊行。記者戴永華／攝影
宜蘭南方澳鯖魚節活動今天登場，現烤鯖魚香味四溢。記者戴永華／攝影
宜蘭南方澳鯖魚節活動今天登場，現烤鯖魚香味四溢。記者戴永華／攝影

蘇澳 林姿妙

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