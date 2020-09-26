千萬得主是你？基隆這家飲料店開出千萬發票請顧客快對

7、8月統一發票中獎號碼昨天開出，基隆市麥金路「清心福全」飲店店開出千萬發票，消息傳開，不少民眾道賀並前往沾喜氣。店家表示，很意外，但也很高興，以前常有流浪狗在店門口，可能因此「狗來運」。店家請買過飲料的客人趕緊對發票，中獎的可能就是你。

7、8月統一發票千萬號碼是「13362795」，翁姓店長說，因為有一名顧客跟他說，曾經來店內買過飲料，顧客昨天對發票時，發現中了7個號碼，只有千位數的沒中，一開始非常高興，但隨即大嘆一口氣，相當扼腕，與財神擦肩而過。

店長表示，因為只有千位數不一樣，他因此懷疑真正千萬的中獎號碼，可能是店內開出的，所以就去查流水號，果然「13362795」是在店內開出的，日期是在8月22日來買飲料的，所以要請顧客留意手邊的發票，趕快對一下。