秋冬旅遊+阿妹跨年 台東旅宿業旺到年底再迎春節旅遊

繼今年暑假疫期間，台灣疫情穩定爆發的國旅人潮，台東縣1個半月吸客逾3百萬人次之後，緊接著秋冬國旅的村里長團、各縣市鄉鎮公所員旅遊，學生畢旅團，又有天后阿妹返鄉跨年演唱會，台東市區旅宿業至年底，訂房都有八成以上，跨年當天更是客滿，且外溢到台東市以外鄉鎮的飯店、民宿都受惠。

鹿鳴酒店董事長、台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，鹿鳴酒店到今年底前，國旅團客訂房平均每天都有8、9成，24日阿妹在網路宣布回台東舉辦免費演唱會，光24日當天晚上，就有60組散客預訂12月31日跨年當天的房間，顯示效應確已從台東市外溢到鄰近鄉鎮。

因疫情影響，國人無法出國旅遊，致使國旅依然興旺，台東市區各飯店包括凱旋星光酒店、桂田喜來登酒店、GAYA酒店、池上日暉渡假村、富野商旅、娜路彎酒店、禾風新棧等飯店，年底前因學生畢旅、村里長等國旅團訂房都有8成左右，因阿妹加持，市區飯店訂房率從12月31日跨年前兩天就被預訂一空。