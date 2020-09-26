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天后阿妹回故鄉跨年演唱 台東縣府籲旅宿業勿惡意調價

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
天后張惠妹日前宣布今年將回故鄉台東跨年且免費演唱。圖／EMI提供
天后張惠妹日前宣布今年將回故鄉台東跨年且免費演唱。圖／EMI提供

天后張惠妹日前宣布今年12月31日將回故鄉台東跨年且免費演唱，引起國內妹迷們搶購至台東的車票及飯店、民宿客房間，目前東市區飯店及民宿跨年前兩天至當天已一床難求；台東縣政府今天上午也緊急呼籲縣內旅宿業者勿惡意調價，民眾在防疫期間請做好自主管理。

台東縣政府今天表示，今年跨年活動首度與張惠妹經紀公司合作，12月31日天后阿妹確定回台東舉辦跨年演唱會，除了阿妹唱好唱滿的個唱外，阿妹演唱前也有多組藝人演出，並有高規格的跨年煙火，讓跨年民眾與阿妹一起嗨翻天。

阿妹24日透過社群網站釋出訊息，證實12月31日要在台東舉辦「BMW M 20/21 aMei UTOPIA EAST」跨年演唱會，立即引來歌迷們立即揪團到台東跨年追星。

因阿妹粉絲紛紛在各網站社群揪團或希望搶購來台東的車票，加上台東跨年當天飯店與民宿房間也年現搶訂潮，台東縣政府表示，縣長饒慶鈴已指示縣府交觀處、文化處等相關做好萬全準備，積極與台鐵及各家航空公司等大眾運輸單位接洽，爭取加班車、加班機，讓想來台東跨年的民眾都能順利平安的抵達台東。

針對跨年當天台東可能出現的人潮，台東縣政府今天也呼籲參加跨年民眾一定要做好個人健康自主管理，同時也呼籲台東縣內所有飯店及民宿業者切勿惡意調漲房價，如有消費糾紛，會依消保法、民宿飯店管理等相關法令處置。

縣府交觀處指出，縣內合法飯店與民宿客房計1萬4000 間，一天約可同時容留約3萬2000名遊客，為了因應跨年當天可能爆滿的人潮，會積極協調縣府相局處提供場地讓訂不到房的遊客露營。

台東 跨年 民宿 張惠妹

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