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配合落日時間 噶瑪蘭公主文創光雕秀提早1小時上演
噶瑪蘭公主文創光雕秀在蘭博的牆面，以投影畫面訴說噶瑪蘭公主愛情故事，讓人驚豔，最近因時序進入秋冬，日落時間較早，縣政府決定從9月28日教師節開始，把展演時間提前1個小時，於傍晚6時30分開始上秀，同時「宜蘭腔」台語旁白也將同步上檔。
蘭陽博物館是知名建築大師姚仁喜團隊所設計，一直是宜蘭極具特色的建築地標，這次縣政府首度嘗試把光雕投影在的蘭陽博物館牆面，藉由投射的光影訴說龜將軍與噶瑪蘭公主的愛情故事，除了具有創意，也詮釋在地鄉土故事及傳達藝術美感，從上個月29日展演至今，吸引很多人前往欣賞美麗創作。
據了解，縣政府工商旅遊處與台達電合作團隊當初為避免光害影響觀賞品質，每天從傍晚7時30分開始播放噶瑪蘭公主文創光雕的時段及作法，卻意外引發討論。
有民眾反映，宜蘭秋冬日落時間提早，且夜晚溫度降低，建議每天播放時間應該提早；另有網友建議，噶瑪蘭公主文創光雕秀可以提早到傍晚6時30分開始，不但色溫較佳，拍起來更美，也可避免需要提高ISO增加快門速度，犧牲照片品質。
縣府內部討論後從善如流，決定把噶瑪蘭公主文創光雕秀提早一個小時，從9月28日教師節開始提前在傍晚6時30分開始，「宜蘭腔」的台語旁白也將同步上檔，光雕秀會持續到今年年底；縣長林姿妙為了感謝校長及老師們辛苦，也錄製短片藉由光雕向全國教師祝賀教師節快樂，歡迎教師到宜蘭觀賞噶瑪蘭公主光雕秀，放鬆安排兩天一夜或三天兩夜的遊程。
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