拚中秋商機！花蓮玉里小農民前進台中辦農產展售會

中秋將至，花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍率玉里鎮近40家小農隊前進台中舉辦農產展售會。蔡秋龍說，玉里鎮小農們到台中潭子推廣玉里文旦柚、玉里米等農產品，打出知名度，即日起到27日在潭水亭觀音廟舉辦花蓮玉里鎮農特產品展。

玉里鎮「保證責任花蓮縣龍鳳甲良質稻米運銷合作社」理事主席龔文俊說，展售會有超過40年以上的老欉的哇好柚、哇好米、勇士米、花蓮的網室豬肉、有機咖啡、無毒雞蛋等。

蔡秋龍說，玉里鎮老欉文旦柚大多為38年以上的老欉樹，現在已經是第三代在種植，無使用除草劑及化學肥，安全用藥，雖然外皮沒有特別漂亮，但果肉香甜多汁。

蔡秋龍指出，玉里鎮小農常年來到潭子，推廣玉里文旦柚、玉里米等農產品，打出知名度，常常農民開始擺攤就吸引來了許多民眾選購，應景的文旦柚攤位常常買氣強強滾而銷售一空。