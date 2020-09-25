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拚中秋商機！花蓮玉里小農民前進台中辦農產展售會

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍率玉里小農到台中市潭水亭觀音廟推廣玉里農特產品。圖／玉里鎮公所提供
花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍率玉里小農到台中市潭水亭觀音廟推廣玉里農特產品。圖／玉里鎮公所提供

中秋將至，花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍率玉里鎮近40家小農隊前進台中舉辦農產展售會。蔡秋龍說，玉里鎮小農們到台中潭子推廣玉里文旦柚、玉里米等農產品，打出知名度，即日起到27日在潭水亭觀音廟舉辦花蓮玉里鎮農特產品展。

玉里鎮「保證責任花蓮縣龍鳳甲良質稻米運銷合作社」理事主席龔文俊說，展售會有超過40年以上的老欉的哇好柚、哇好米、勇士米、花蓮的網室豬肉、有機咖啡、無毒雞蛋等。

蔡秋龍說，玉里鎮老欉文旦柚大多為38年以上的老欉樹，現在已經是第三代在種植，無使用除草劑及化學肥，安全用藥，雖然外皮沒有特別漂亮，但果肉香甜多汁。

蔡秋龍指出，玉里鎮小農常年來到潭子，推廣玉里文旦柚、玉里米等農產品，打出知名度，常常農民開始擺攤就吸引來了許多民眾選購，應景的文旦柚攤位常常買氣強強滾而銷售一空。

蔡秋龍說，3天的玉里鎮農特產展在潭水亭觀音廟（台中市潭子區復興路二段89號）登場，除了農特產展售外，還有原住民族文化表演，與柚子相關的親子活動，如柚子彩繪、刻柚子燈籠等，以及打卡送好吃的玉里米等。

玉里鎮小農隊整車滿載玉里農特產品，在台中潭子舉辦三天農產展售會。圖／玉里鎮公所提供
玉里鎮小農隊整車滿載玉里農特產品，在台中潭子舉辦三天農產展售會。圖／玉里鎮公所提供

文旦 毒雞蛋 農民

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