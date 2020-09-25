連假市區停車位難求 花蓮將建置智慧停車及導引系統

花蓮市區停車空間有限，在蘇花改通車後，一到假日，尤其連假期間大量車潮湧入，停車位嚴重不足。花蓮縣府繼宜蘭、台北之後，也將建置智慧停車及導引系統，在市區千餘個路邊收費停車格，全面設置感測設備，完成後，民眾可上網查詢周邊路段停車格狀況，節省一再繞行找車位的時間。

縣府建設處提出「智慧停車及導引系統建置系統」，獲中央補助1500萬元、縣府配合款230萬元，內容分成路邊停車格智慧管理系統及路外停車場剩餘車格顯示系統，今獲議會通過，近日將上網招標，預計最快明年農曆春節後完成。

建設處長鄧子榆說，目前市中心路邊收費停車格共1295處，分布在中山路、中正路、中華路、林森路、和平路、國聯一路、國聯二路、國聯五路、富安路及自由街，將全面建置感測設備，透過地磁感應偵側，即時判斷有無停放車輛，並將資料回傳到系統，民眾可以上網到花蓮交通e點通網頁，即時查詢停車位訊息。

此外，也盤點出市區15處民間路外收費停車場，共汽車停車位1120格、機車位519格，建置剩餘車格顯示系統，可將即時資訊回傳到平台，並介接到花蓮交通e點通網頁提供查詢，也會在可變式資訊看板顯示。

鄧子榆表示，類似的智慧停車設備在台北市、宜蘭縣都有建置，台北市在中正、大安區建置2200餘格，並有智慧停車柱，成本較高；宜蘭縣則以地磁偵測加電子看板導引，共建置900多格。