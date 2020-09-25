南迴公路大武衛生所外觀被當民宿 吸引遊客目光

南迴公路台東大武衛生所粉色外觀經常被當做民宿，吸引遊客目光，也被台東鄉親譽為「最美衛生所」、「滿滿的療癒效果」，即將在9月28日啟用。

行經南迴公路大武街上，一棟粉色系列的樓房，經常讓遊客眼睛放亮，甚至驚呼「好漂亮的民宿」；準備進入時才發現牆壁上寫著「大武衛生所」。

最近包圍這棟美麗小樓的圍籬已全部拆除，更加顯眼，成為南迴線新的打卡景點。大武鄉長黃建賓說，粉色系列的外觀，還沒進入看病，就感覺滿滿的療癒。

台東縣衛生局今天表示，大武及南迴地區鄉親期盼多年，被鄉親們稱為全台「最美衛生所」的「台東縣大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」，歷經8年籌備興建，將於9月28日上午剪綵啟用，肩負起南迴地區居民及來往遊客的醫療照護重任。

台東縣長饒慶鈴表示，大武衛生所將是南迴地區唯一一間24小時的緊急醫療照護中心，緊急醫療救護站更提供24小時的檢驗服務，解決南迴地區無醫療服務的空窗困境。

台東衛生局表示，新的大樓有4層樓約900坪，不僅空間增大，醫療設備也更新，除了衛生所公共衛生服務，也有高醫團隊駐診，提供急診、牙科、骨科、小兒科、心臟內科、腸胃內科及復健科等專科門診，並結合5G通訊技術，辦理全國第一個眼科、耳鼻喉科、皮膚科等專科遠距醫療，更是全國第一個衛生所可同時提供胃鏡及大腸鏡1條龍檢查服務，即使醫院也無法同一時間提供2種檢查。

台東縣衛生局表示，「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」已經準備好讓偏鄉可以接受到醫學中心等級的照護，成為穩定南迴醫療服務的後盾，猶如五星級飯店的亮眼外觀，更被鄉親們稱為全台「最美衛生所」。