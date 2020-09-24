基隆淨因禪寺荒廢數十年 寺內骨灰罈移置成棘手問題

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中山區「淨因禪寺」荒廢數十年，衍生環境衛生、公安和治安疑慮。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中山區「淨因禪寺」荒廢數十年，衍生環境衛生、公安和治安疑慮。記者邱瑞杰／攝影

基隆市中山區「淨因禪寺」荒廢數十年，衍生環境衛生、公安和治安疑慮。市府把寺廟列為危樓，查報違建，但遲未解決問題。基隆市長林右昌今天在中山區基隆座談會表示，先清點內部骨灰罈並協助安置，再由都發處列管建築物處理進度。

中山區中山里長羅予廷說，淨因禪寺一直無人管理，環境髒亂，常有遊民或吸毒人口出入，加上鋼筋裸露，水泥不時剝落，衍生諸多問題。寺廟位於高地，發生火警灌救不易，加上附近多居住長者，若火勢蔓延，恐難以及時疏散。雖然市府要求地主改善，但問題一直沒根本解決。

附近居民表示，淨因禪寺地下室存放不少骨灰罈，成為棘手問題。市府民政處表示，淨因禪寺建物屬私有財產，應由建物或土地所有權人善盡管理維護責任，與家人共同安奉寺內骨灰罈，以慰亡靈。

民政處指出，淨大禪寺所有權人移置寺內骨灰罈，如果遇到困難，可協調基隆市殯葬管理所提供必要協助。

基隆市中山區「淨因禪寺」荒廢數十年，衍生環境衛生、公安和治安疑慮。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中山區「淨因禪寺」荒廢數十年，衍生環境衛生、公安和治安疑慮。記者邱瑞杰／攝影

基隆 違建 公安

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