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洪門慈善總會捐助基隆中和國小 6名學生各5000元助學金

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
社團法人國際洪門慈善總會和基隆分會今天由基隆市議員宋瑋莉陪同，前往中和國小頒發6名學生各5000元奬助學金。圖／宋瑋莉提供
社團法人國際洪門慈善總會和基隆分會今天由基隆市議員宋瑋莉陪同，前往中和國小頒發6名學生各5000元奬助學金。圖／宋瑋莉提供

社團法人國際洪門慈善總會和基隆分會一行6人，今天由基隆市議員宋瑋莉陪同前往中和國小，頒發6名學生各5000元奬助學金，希望讓弱勢同學適時獲得協助，並宣揚社會並非全然冷漠，⼈與⼈之間有真誠關懷，促進善的力量循環。

洪門慈善總會副總會長魏辰宇、基隆分會長陳平良和魏國樑、莊榮銓、陳櫻英、張瑞枝，今天下午由宋瑋莉陪同到中和國小頒發獎助學金。校長劉汶琪出面接待，感謝眾人熱心助學。

宋瑋莉說，今天獲得獎助學金的學生，有來自單親、新住民或主要經濟支柱逝世的家庭，也有家庭受新冠肺炎疫情沖擊，生計出狀況。

許同學的父親是木工，罹患肺癌並擴散到腦部。母親來自越南，原本擺攤賣飾品幫助家計，現在要照顧丈夫，只能子女在家時才能外出擺攤。許同學在校熱心助人，對待師長有禮貌，獲得洪門5000元獎助學金，可說是及時雨。

魏辰宇表示，捐贈獎助學金希望拋磚引玉，號召更多有能力的人援助他人。同學獲得獎助學金，有助穩定求學，也希望他們感到到⼈與⼈之間真誠的關懷，進⽽養成健全人格，日後運用所學助人。

洪門捐助清寒學⽣每校每年⾄多6人，每名學生5000元，清寒學⽣遇急難救助⾦最多2萬元。國際洪⾨慈善總會2017年12⽉⾄2020年9⽉，已在74校捐助444⼈次，預計今年底完成80校次捐贈，受惠學⽣480⼈次。

基隆 宋瑋莉 新冠肺炎

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