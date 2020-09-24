洪門慈善總會捐助基隆中和國小 6名學生各5000元助學金

社團法人國際洪門慈善總會和基隆分會一行6人，今天由基隆市議員宋瑋莉陪同前往中和國小，頒發6名學生各5000元奬助學金，希望讓弱勢同學適時獲得協助，並宣揚社會並非全然冷漠，⼈與⼈之間有真誠關懷，促進善的力量循環。

洪門慈善總會副總會長魏辰宇、基隆分會長陳平良和魏國樑、莊榮銓、陳櫻英、張瑞枝，今天下午由宋瑋莉陪同到中和國小頒發獎助學金。校長劉汶琪出面接待，感謝眾人熱心助學。

宋瑋莉說，今天獲得獎助學金的學生，有來自單親、新住民或主要經濟支柱逝世的家庭，也有家庭受新冠肺炎疫情沖擊，生計出狀況。

許同學的父親是木工，罹患肺癌並擴散到腦部。母親來自越南，原本擺攤賣飾品幫助家計，現在要照顧丈夫，只能子女在家時才能外出擺攤。許同學在校熱心助人，對待師長有禮貌，獲得洪門5000元獎助學金，可說是及時雨。

魏辰宇表示，捐贈獎助學金希望拋磚引玉，號召更多有能力的人援助他人。同學獲得獎助學金，有助穩定求學，也希望他們感到到⼈與⼈之間真誠的關懷，進⽽養成健全人格，日後運用所學助人。

洪門捐助清寒學⽣每校每年⾄多6人，每名學生5000元，清寒學⽣遇急難救助⾦最多2萬元。國際洪⾨慈善總會2017年12⽉⾄2020年9⽉，已在74校捐助444⼈次，預計今年底完成80校次捐贈，受惠學⽣480⼈次。