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他揹百公斤發電機上嘉明湖步道 山友直呼不可思議

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
嘉明湖熊出沒企業社響導兼協作的布農族人胡軒威（比勇），獨自將100公斤重的發電機揹上嘉明湖國家步道6公里處的基地台興建基地。圖／嘉明湖熊出沒企業社提供
嘉明湖熊出沒企業社響導兼協作的布農族人胡軒威（比勇），獨自將100公斤重的發電機揹上嘉明湖國家步道6公里處的基地台興建基地。圖／嘉明湖熊出沒企業社提供

行政院推「向山致敬」政策，保障登山客通訊安全，在台東嘉明湖國家步道6公里處將架設基地台，預計11月底完工。不過，器材設備搬運上卻是一大挑戰，尤其100公斤重的發電機，昨天由布農族人胡軒威（族名：比勇）獨自揹上山，完成任務，令山友看了直呼「神人」。

「自己揹過128公斤的重物上山呢。」比勇說，目前規定揹工只能揹30公斤的東西，但礙於發電機不能拆卸，所以只能一次揹上山，1百公斤是還好啦，揹過更重的東西都有過，只是腳步要更穩健，調整呼吸慢慢一步一步爬上去，中途一定要休息，不然腰會受不了。

林務局台東林區管理處基於野生動植物研究調查、環境監測及山區活動安全考量，依據中央「向山致敬」政策，在嘉明湖國家步道6公里處興建架設基地台，預計11月底完工啟用。日前廠商也正將器材設備搬運上施作，不過， 100公斤的發電機如何搬上山，卻是一大挑戰。

工程單位廣發「英雄帖」，希望有人能接受這項挑戰，最後由嘉明湖熊出沒企業社響導兼協作的布農族人比勇，接受重任。他昨天清晨6點多，從向陽遊樂區水源地，揹起發電機開始爬嘉明湖國家步道，隨著坡度愈來愈陡，比勇姿勢也愈彎，全程3.2公里，花了4個小時抵達。

路途中，不少登山客和比勇擦身而過，看到他揹發電機上山，都替他加油打氣，也有山友直呼「神人！太不可思議了」。 對於身高170公分，體重78公斤的比勇來說，能夠一個人完成這項艱鉅的任務，實在令人佩服不已。

比勇表示，自小就是摔角選手，對於身體下盤訓練和要求非常重要，平時也保持良好的體能訓練，6年前返鄉當揹工，早已習慣揹東西上山，現在30歲了，只要保持健康，應該還可以爬個幾年沒問題。

胡軒威（比勇）揹起發電機開始爬嘉明湖國家步道，隨著坡度愈來愈陡，比勇姿勢也愈彎，全程3.2公里，花了4個小時抵達。圖／山友王文怡提供
胡軒威（比勇）揹起發電機開始爬嘉明湖國家步道，隨著坡度愈來愈陡，比勇姿勢也愈彎，全程3.2公里，花了4個小時抵達。圖／山友王文怡提供

嘉明湖 布農族人 山友

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