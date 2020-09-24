聽新聞
test
0:00 / 0:00

揹百公斤發電機上嘉明湖步道 山友讚神人

中央社 / 台東縣24日電
嚮導「比勇」獨自將100公斤重的發電機揹上山。圖翻攝自粉專「嘉明湖熊出沒企業社」
嚮導「比勇」獨自將100公斤重的發電機揹上山。圖翻攝自粉專「嘉明湖熊出沒企業社」

嘉明湖步道向陽名樹附近設置通訊基地台，100公斤重的發電機昨天由嚮導「比勇」獨自揹上山，和他擦身而過的山友驚呼太恐怖了，簡直「神人級」。

貫徹行政院「向山致敬」政策，保障登山客通訊安全，國家通訊傳播委員會（NCC）和林務局在嘉明湖步道的玉山圓柏附近架設基地台，預計11月底完工。

最重要的100公斤發電機要如何運上山，工程人員相當頭痛，廣發「英雄帖」，還是沒人敢接手，最後由有鋼鐵人之稱、嘉明湖熊出沒企業社嚮導兼協作比勇擔下重任。

昨天清晨6時許，布農族比勇（漢人名字胡軒威）在向陽遊樂區水源地奮勇揹起發電機，一步一步慢慢邁進，50公尺後，山路開始攀升而上，比勇的腰也跟著越來越彎，剛開始要調節呼吸和體力，因此每走幾步要稍微休息，1小時習慣後就減少休息。

比勇今天接受記者訪問時說，過了向陽山屋，他已經調整好身體狀況，慢慢攀爬，幾乎不休息，一直到了坡度都在60、70度的好漢坡，他休息的次數才開始變多。

昨天挑戰向陽山的台東縣議員王文怡和比勇擦身而過，她說，看到身軀被發電機壓到快貼近地面的比勇，她問比勇「幾公斤」，比勇說「100公斤」，她聽了受到驚嚇，「簡直不可思議」。

王文怡說，她揹的水和點心差不多5公斤，在邊走邊吃、越來越少的情況下，她在好漢坡都快崩潰了，這位揹工真是太強，「神人級」、「100公斤在平地，我推都推不動」。

和他擦身而過的山友紛紛說，「好狂啊！果然台灣最強血統」、「哇賽！這個超猛的啦、天啊、佩服」、「又再跪一次」。

比勇說，其實這個重量還不是他揹過最重的，他曾經揹過128公斤的建材到嘉明湖，但因揹工規定只能揹30公斤，因此平常都只揹30公斤左右，所以「這只是小菜一碟」，如果再少一些，他可以一口氣奔到嘉明湖。

嘉明湖熊出沒企業社表示，發電機無法拆裝，只能一個人獨自揹上山，只有鋼鐵人胡軒威（比勇）有此能力完成這任務，從水源地到向陽名樹玉山圓柏，全程3.2公里，一路都是陡坡，早上6時出發，11時抵達，不愧號稱「鋼鐵人」，憑一己之力完成這項艱鉅任務。

比勇是布農族人，身高170公分，體重78公斤，6年前返鄉當揹工，目前升級當嚮導。他說：「這是大家的福利，何樂而不為。」

嘉明湖 布農族人 山友

延伸閱讀

中央「向山致敬」政策 台東嘉明湖步道將裝設基地台

相關新聞

揹百公斤發電機上嘉明湖步道 山友讚神人

嘉明湖步道向陽名樹附近設置通訊基地台，100公斤重的發電機昨天由嚮導「比勇」獨自揹上山，和他擦身而過的山友驚呼太恐怖了，...

張惠妹公布將在台東辦跨年演唱 縣長饒慶鈴證實消息

歌手張惠妹（阿妹）今天在社群網站發布12月31日在台東舉辦跨年演唱會，且免費入場。消息曝光後台東鄉親非常興奮，有人說「終...

台電、水保局合作農村首例微水力電網 今在花蓮發表

台電公司結合水土保持局花蓮分局，在花蓮縣吉安鄉南華村水圳設置微水力發電系統與儲電設備，每天可發電4.8度電，相當於一般家...

中秋4天連假 台東市區訂房率達9成 延續至雙十國慶

中秋、國慶連假將至，花東再現國旅爆發潮，台東市區飯店、民宿訂房率已達9成，市郊也有8成，業者表示，比起去年同期，訂房狀況...

免爬樓梯盼20年 基隆西定市場電梯啟用

基隆市西定市場興建已30年，1到3樓分別做為市場、親子館、托嬰中心、圖書館及活動中心使用，但長者及婦幼常要爬樓梯進出，十...

基隆城隍爺8聖杯夜巡取消 日巡限量Q版城隍口罩送信徒

雞籠城隍文化祭暨護國城隍203年安座大典，因配合政府做防疫工作，今年城隍文化祭相關藝文與遶境活動，特別擲杯請示城隍爺如何...

基隆仁愛區座談淹水成話題 市府：全市雨水下水道檢討

基隆市長訪視基層座談，市長林右昌和市府主管今天前往仁愛區，會中多位里長反映里內積淹水問題，市長逐一與里長溝通。市府工務處...

「流籠到基隆」十月外木山登場 搖滾大嬸等獨立樂團開唱

基隆市文化局10月17日將在外木山海埔新生地搖滾開唱，今天舉辦「流籠到基隆」活動記者會，由基隆在地樂團「搖滾大嬸」暖身表...

全國百大青農授證 農委會兩年輔導青農整體營收成長43%

全國百大青農畢業授證典禮及全國青農運動會今天在冬山河親水公園舉行，由農委會主委陳吉仲為第四屆接受輔導的青農授證，他表示，...

光影結合自然地景 花蓮縣太平洋靚彩節10月登場

為推廣花蓮秋季旅遊，花蓮縣政府將舉辦「2020太平洋靚彩節」，場地從陽光電城移師至太平洋公園，以「星空花蓮」為主軸，裝設...

熱門新聞

貧姊弟100元吃三餐 十年後發現牛排老闆娘多送附餐求報恩

獨／遭爆進貨51.5公噸高麗菜造假？北農：屬預約交易

漢堡王台南店推買漢堡送糖包 限定活動卻惹怒台南人

老闆娘當年送麵包、冰棒讓南投小姊弟吃飽 長大想報恩

影／不只50元鐵板麵 暖心老闆娘10元讓貧困學生吃到飽

地主釋善意拆4棟建築 台中市府明年完全打通大智北路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。