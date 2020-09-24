基隆軍港西遷進度超前 林右昌給港務公司打90分

基隆市長林右昌今天與立法委員蔡適應前往基隆港西11號碼頭，瞭解軍港西遷工程，目前進度微幅超前，基隆港務分公司總經理高傳凱說，預計明年底陸續完工，交付軍方使用。

林右昌接受媒體聯訪表示，海軍營區西遷第一期工程進度超前約7.1%，第2期工程也如期進行中，進度超前約1%，包括生活空間、辦公室及戰技館等，預計明年12月底完工，至於陸戰隊館，預計民國111年上半年如期完成，欣慰之餘，也期許以最高標準要求施工品質，如果要打分數，應該可以給港務公司打90分。

林右昌指出，在總統蔡英文全力支持下，及前海軍司令、現任參謀總長黃曙光上將的大力協助，計畫受到中央關注，未來不只能提供士官兵更好的生活空間，在作戰需求上也能提供符合海軍需求的相關支援設施，官士兵的生活空間都以2人或4人套房規劃，也顯示軍方照顧國軍官兵的用心，證明國軍已邁入新時代。

林右昌說，計畫在蔡總統及軍方全力支持下，不僅市中心區能重新發展，軍方也獲得完整且新穎的基地設施，碼頭增長近150公尺，港區未來營運也可重新規劃和再利用，帶給基隆港新的發展空間和腹地，創造地方政府、軍方、中央政府、港務公司及基隆市港再生的多嬴。

根據基隆港務分公司資料顯示，基隆港東4、5軍用碼頭及威海營區現有面積為2.3公頃，碼頭長度287公尺，興建中位於基隆港西11號碼頭的國防軍事專區，面積增加為3.5公頃，碼頭長度更增長至430公尺，將興建7棟營舍，總樓地板面積約3.4萬平方公尺。