快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張惠妹公布將在台東辦跨年演唱 縣長饒慶鈴證實消息

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
歌手張惠妹（阿妹）今天在社群網站發布12月31日在台東舉辦跨年演唱會，且免費入場。圖／擷取自臉書
歌手張惠妹（阿妹）今天在社群網站發布12月31日在台東舉辦跨年演唱會，且免費入場。圖／擷取自臉書

歌手張惠妹（阿妹）今天在社群網站發布12月31日在台東舉辦跨年演唱會，且免費入場。消息曝光後台東鄉親非常興奮，有人說「終於不用在電視看阿妹了」。縣長饒慶鈴證實這項消息，並說今年3月已和阿妹經紀公司洽談。

饒慶鈴說，阿妹確實願意免費參加台東縣的今年跨年音樂晚會，而且是從今年3月經紀公司就開始與縣府團隊接觸，至今已看過多個場地，但阿妹團隊尚未確定地點。

縣府文化處表示，已看過的演唱會場地都很大，包括台東海濱公園、森林公園、縣立體育場等多處，預計可容納萬人，縣府會全力的配合阿妹這次的演出，積極的提供協助。

已經3年沒有開唱的歌手張惠妹，今天在社群網站張貼跨年演唱會訊息，12月31日在台東舉辦，且免費入場。消息傳開後，網路臉書上台東相關社團也瘋傳消息，令鄉親期待。

「阿妹回到自己家鄉唱歌，當然是好事啊！」張惠妹老家泰安村林姓民說，阿妹每年過年都會回部落，今年要在台東跨年演唱，相信部落都很支持，也感到驕傲。

另吳姓市民興奮的說：「終於不用在電視看阿妹了，真的很期待看到本人。」印象中上次看阿妹在台東演唱，是在2003年了，之後都是在電視上看到她，今年跨年演唱會一定全家出動捧場。

台東縣長饒慶鈴今天下午受訪時證實張惠妹在台東辦跨年演唱會這項消息，並說今年3月已和阿妹經紀公司洽談。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴今天下午受訪時證實張惠妹在台東辦跨年演唱會這項消息，並說今年3月已和阿妹經紀公司洽談。記者尤聰光／攝影

台東 跨年 演唱會 張惠妹

延伸閱讀

終於等到了！張惠妹宣布台東跨年開唱「免費入場」

相關新聞

揹百公斤發電機上嘉明湖步道 山友讚神人

嘉明湖步道向陽名樹附近設置通訊基地台，100公斤重的發電機昨天由嚮導「比勇」獨自揹上山，和他擦身而過的山友驚呼太恐怖了，...

張惠妹公布將在台東辦跨年演唱 縣長饒慶鈴證實消息

歌手張惠妹（阿妹）今天在社群網站發布12月31日在台東舉辦跨年演唱會，且免費入場。消息曝光後台東鄉親非常興奮，有人說「終...

台電、水保局合作農村首例微水力電網 今在花蓮發表

台電公司結合水土保持局花蓮分局，在花蓮縣吉安鄉南華村水圳設置微水力發電系統與儲電設備，每天可發電4.8度電，相當於一般家...

中秋4天連假 台東市區訂房率達9成 延續至雙十國慶

中秋、國慶連假將至，花東再現國旅爆發潮，台東市區飯店、民宿訂房率已達9成，市郊也有8成，業者表示，比起去年同期，訂房狀況...

免爬樓梯盼20年 基隆西定市場電梯啟用

基隆市西定市場興建已30年，1到3樓分別做為市場、親子館、托嬰中心、圖書館及活動中心使用，但長者及婦幼常要爬樓梯進出，十...

基隆城隍爺8聖杯夜巡取消 日巡限量Q版城隍口罩送信徒

雞籠城隍文化祭暨護國城隍203年安座大典，因配合政府做防疫工作，今年城隍文化祭相關藝文與遶境活動，特別擲杯請示城隍爺如何...

基隆仁愛區座談淹水成話題 市府：全市雨水下水道檢討

基隆市長訪視基層座談，市長林右昌和市府主管今天前往仁愛區，會中多位里長反映里內積淹水問題，市長逐一與里長溝通。市府工務處...

「流籠到基隆」十月外木山登場 搖滾大嬸等獨立樂團開唱

基隆市文化局10月17日將在外木山海埔新生地搖滾開唱，今天舉辦「流籠到基隆」活動記者會，由基隆在地樂團「搖滾大嬸」暖身表...

全國百大青農授證 農委會兩年輔導青農整體營收成長43%

全國百大青農畢業授證典禮及全國青農運動會今天在冬山河親水公園舉行，由農委會主委陳吉仲為第四屆接受輔導的青農授證，他表示，...

光影結合自然地景 花蓮縣太平洋靚彩節10月登場

為推廣花蓮秋季旅遊，花蓮縣政府將舉辦「2020太平洋靚彩節」，場地從陽光電城移師至太平洋公園，以「星空花蓮」為主軸，裝設...

熱門新聞

貧姊弟100元吃三餐 十年後發現牛排老闆娘多送附餐求報恩

獨／遭爆進貨51.5公噸高麗菜造假？北農：屬預約交易

漢堡王台南店推買漢堡送糖包 限定活動卻惹怒台南人

老闆娘當年送麵包、冰棒讓南投小姊弟吃飽 長大想報恩

影／不只50元鐵板麵 暖心老闆娘10元讓貧困學生吃到飽

地主釋善意拆4棟建築 台中市府明年完全打通大智北路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。