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張惠妹公布將在台東辦跨年演唱 縣長饒慶鈴證實消息
歌手張惠妹（阿妹）今天在社群網站發布12月31日在台東舉辦跨年演唱會，且免費入場。消息曝光後台東鄉親非常興奮，有人說「終於不用在電視看阿妹了」。縣長饒慶鈴證實這項消息，並說今年3月已和阿妹經紀公司洽談。
饒慶鈴說，阿妹確實願意免費參加台東縣的今年跨年音樂晚會，而且是從今年3月經紀公司就開始與縣府團隊接觸，至今已看過多個場地，但阿妹團隊尚未確定地點。
縣府文化處表示，已看過的演唱會場地都很大，包括台東海濱公園、森林公園、縣立體育場等多處，預計可容納萬人，縣府會全力的配合阿妹這次的演出，積極的提供協助。
已經3年沒有開唱的歌手張惠妹，今天在社群網站張貼跨年演唱會訊息，12月31日在台東舉辦，且免費入場。消息傳開後，網路臉書上台東相關社團也瘋傳消息，令鄉親期待。
「阿妹回到自己家鄉唱歌，當然是好事啊！」張惠妹老家泰安村林姓民說，阿妹每年過年都會回部落，今年要在台東跨年演唱，相信部落都很支持，也感到驕傲。
另吳姓市民興奮的說：「終於不用在電視看阿妹了，真的很期待看到本人。」印象中上次看阿妹在台東演唱，是在2003年了，之後都是在電視上看到她，今年跨年演唱會一定全家出動捧場。
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