台電、水保局合作農村首例微水力電網 今在花蓮發表

台電公司結合水土保持局花蓮分局，在花蓮縣吉安鄉南華村水圳設置微水力發電系統與儲電設備，每天可發電4.8度電，相當於一般家戶半日用電量，目前用來供應農村綠能教室使用，成為台灣農村首例微水力電網。

南華村民從6年前就開始以吉安圳支圳展開微水力發電實驗，後來獲得水保局花蓮分局以農村再生計畫協助，發展簡易發電的應用模式；今年再有台電東部發電廠加入，將自行研製的「川流式微水力發電設備」架在水圳上，經過近半年測試，今天發表，並無償捐贈給合作的福慧農場。

「川流式微水力發電設備」以市售風機葉片及馬達組作為水輪發電機，並有攔水式升降閘門，架設在水圳上，最大發電量200瓦，透過UPS不斷電系統內電瓶儲電，可以穩定供電。東部發電廠廠長李重億說，這套設備每天約可發電4.8度，以台灣一般家戶每月用電300度計算，約等於家戶半日用電量。

李重億說，選擇在吉安圳1幹線第2分線還有一個原因，因為這裡的水源取自初英水力機組完成發電任排放的尾水，豐水期每秒有16噸，水量很豐富，且是再利用，零汙染、零排碳又源源不絕，是「超純的綠電」。

台電和一旁的福慧農場合作，將這套水力發電產生的電力，供應給農場設置、貨櫃屋改裝成的「綠能、食農教室」內電燈、電扇、電視使用，還有公益座充，可供手機或電動腳踏車緊急充電。