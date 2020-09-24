中秋4天連假 台東市區訂房率達9成 延續至雙十國慶

中秋、國慶連假將至，花東再現國旅爆發潮，台東市區飯店、民宿訂房率已達9成，市郊也有8成，業者表示，比起去年同期，訂房狀況成長一半，預估這幾天就會「滿房」。

「預約電話接不完。」林姓民宿老闆說，從上個月開始民眾訂房詢問不斷，中秋4天連假的前3天幾乎已訂光，他還幫顧客詢問同業有無房間，狀況也是一樣，到國慶連假也快沒房間可訂。

台東富野飯店協理黃慶安表示,，市區的富野酒店中秋連假訂房率已經達到9成，知本富野溫泉會館訂房率也達到8成，訂房熱度不輸給暑假，預估隨著連續假期越接近，訂房率應該會再升高。

縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭說，雖然暑假已經結束，沒有熱氣球嘉年華的加持，但目前國外仍是疫情嚴峻，國人無法出國，自然連假國內出遊增加，比起去年同期，訂房狀況成長一半。

縣旅館公會理事長、客輪業者李數剎表示，台東富岡往返綠島客輪10月1日至3日3天船班幾乎班班客滿，呼籲要搭船前往綠島旅客能事先打電話詢問，避免白跑一趟。

另台東縣政府9月21日推出來台東旅遊住宿抽「旅遊數位紅包」活動，已有14位旅客抽中最大面額的2萬枚數位金幣紅包，活動至10月31日前，預估連假期間吸引更多民眾來台東。

根據交通部觀光局統計，中秋連假東部訂房率已達67%，離島52%居次，台東成長最多，旅遊人次比去年同期激增58%，估訂房率將隨連假越近而拉高。