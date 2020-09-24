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中秋連假知名景點攻擊性出遊 台東旅宿估爆滿

中央社 / 台東縣24日電

中秋節連假，台東旅宿訂房已達9成，業者預估這幾天就會客滿，臨時安排行程的遊客只能碰運氣，就連知名景點也已停止預約進入。

「早在1、2個月前已經預訂5成」，台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，有遊客暑假到台東玩，離開時就順便訂房，有人更超前部署，2個月前就預訂，她這幾天向同業詢問，大家異口同聲「都已有8、9成訂房」，預估這2天還會湧入訂房潮。

「訂房情況不錯」台東縣旅館公會理事長、客輪業者李數奼說，台東市區、綠島和蘭嶼飯店都已接近客滿，台東往返綠島客輪10月1日、2日、3日幾乎班班客滿。她呼籲，中秋假期臨時到台東的旅客只能打電話碰運氣，看看是否有臨時退房、退票。

林姓民宿業者說，因為安心旅遊的加持，中秋節的民宿幾乎都已客滿。不僅住宿一房難求，台東知名的景點也展開備戰。南迴線爆紅景點多良火車站、台東縱谷池上鄉金城武樹和伯朗大道，屬於「旅遊一級戰區」。台東縣警察局大武分局交通組長詹勳昌、關山分局交通組長張淵瑜說，「這幾天都在沙盤推演、開會，做好萬全準備，也請遊客配合交通管制措施」。

延平鄉森林博物館同樣是旅客首選，館長阿力曼說，中秋節連假已經停止預約解說，「這已經不是報復性旅遊，而是攻擊性旅遊」，著名的景點都被旅客鎖定。

阿力曼說，要前往森林博物館和「會走路的樹」的景點，會經過鸞山部落，平常部落只有200、300人，預估中秋節連假每天會有上千人，「大家會沒時間宿醉，要忙著拔野菜、煮飯、招呼旅客」。

台東 中秋節 訂房

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