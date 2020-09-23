花蓮海鼠山天狗岩傳鬆動 太管處籲勿攀登

太魯閣國家公園海鼠山區天狗岩是山友朝聖的秘境，最近山友間流傳出岩質鬆動，引起討論。太管處今天視察發現確實有風化狀況，仍需請專家評估，目前先呼籲山友勿貿然攀登。

天狗岩曾出現在日治時期大正年間（1912至1926年）出刊的繪葉書中，有一張名為「斷崖上的蕃人」註記「花蓮港廳下名物天狗岩」，但因通行路線改變，曾消失一陣子，直到2015年被山友再次發現，不少山友專程朝聖，站在岩體上拍照留念。

花蓮文史工作者葉柏強昨天上午在個人臉書分享，「根據登山界朋友傳來的消息：花蓮海鼠山上的天狗岩已經開始鬆動了，僅止一人走上天狗岩欲拍照時，天狗岩竟然開始晃動，呼籲大家日後攀登海鼠山，不要再登上天狗岩，就讓它以最自然的姿態呈現，不要再站到天狗岩上拍照，遠遠的看著天狗岩就好，千萬拜託，不要讓天狗岩消失在我們這一代。」

貼文一出引起網友熱烈轉貼及討論，葉姓網友說，「前幾天才攀登，天狗岩真的會晃動，報復性的爬山，確實對天狗岩造成傷害」；不過也有網友說，「幾月前才去還很穩固」、「天然風化早晚會摧毀它」。

太魯閣國家公園天祥管理站主任高佽接受中央社記者採訪指出，天狗岩位海鼠山稜線附近，海拔約1200公尺，從綠水合流登山口進入後，單程約3小時，陡上路段多，屬於難度較高的登山路線。

高佽指出，天狗岩岩體長度約8公尺，岩塊寬度最寬3公尺，最窄僅1公尺，面積算大，今天上山勘查，肉眼看不出鬆動程度，不過岩石末端懸空位置的確有風化情形，屬於正常狀況，仍要再請專業學者判斷，目前先呼籲山友不要貿然站上岩塊。