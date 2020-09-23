基隆仁愛區座談淹水成話題 市府：全市雨水下水道檢討

基隆市長訪視基層座談，市長林右昌和市府主管今天前往仁愛區，會中多位里長反映里內積淹水問題，市長逐一與里長溝通。市府工務處長張元良表示，會就全市雨水下水道規劃檢討，擇日與里長、區公所討論改善方案。

林右昌今天上午和市府主管前往仁愛區朝棟里民活動中心，與仁愛區里長座談。因12、13日基隆連2天暴雨，造成多處淹水，多名里長針對排水設施反映問題。

文昌里建議，希望改善孝四路部份路段水溝溝底。張元良表示，當地區塊會加強清疏。林右昌表示，當地是門面，水溝先處理，需要連銜接進到港口的過路涵管一併改善，明年市府要辦城市博覽會，周邊需整理改善，請區公所與工務處評估處理。

光華里反映仁愛消防分隊附近遇暴雨易積淹水，張元良說，會就全市雨水下水道規劃檢討，擇日與里長、區公所討論改善方案。