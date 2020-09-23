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「流籠到基隆」十月西4碼頭登場 搖滾大嬸等獨立樂團開唱
基隆市文化局10月17日將在外木山海埔新生地搖滾開唱，今天舉辦「流籠到基隆」活動記者會，由基隆在地樂團「搖滾大嬸」暖身表演，宣告「流籠到基隆」音樂會將開唱，音樂會現場還邀請獨立樂團「告五人」、搖滾女歌手林曉培與「拾叁羊樂團」等開唱。
基隆市文化局長陳靜萍說，西岸是基隆發展的起源之一，以流籠乘載著兩地之間煤礦往來的流籠頭，結合外木山的遼闊景色，是再適合不過邀請大家前來體驗的文化場域。同時，結合西岸導覽小旅行與彩繪明信片潮旅行，開放報名不久即爆滿的熱情程度，足以證明基隆近幾年來根深於文化的努力，是不斷吸引人們想認識基隆的動力。
陳靜萍表示，基隆西岸近幾年來不斷被揭秘探索，今年2020國慶晚會10月9日首度移師基隆舉辦，場地就在基隆西岸西四碼頭，「流籠到基隆」音樂會緊跟之後在外木山開唱，邀請基隆市民一同走入西岸地區，體驗文化歷史空間、生活聚落與地景風貌的獨特魅力。音樂會時間是17日下午3時到6時，地點在海興游泳池旁停車場。
文化局指出，「流籠到基隆」為配合文化部「大基隆歷史場景再現整合計畫」的西岸地區行銷推廣計畫，有鑒於基隆西岸擁有豐富具故事性地景與環境文化資產，籌辦了深度體會基隆之美的許多活動，例如深度體驗海洋城市生活感的「帶著明信片潮旅行」等，「流籠到基隆」音樂，為基隆夏天做最美麗的收尾。
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