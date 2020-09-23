全國百大青農授證 農委會兩年輔導青農整體營收成長43%

全國百大青農畢業授證典禮及全國青農運動會今天在冬山河親水公園舉行，由農委會主委陳吉仲為第四屆接受輔導的青農授證，他表示，在輔導青農的兩年期間，年營業額總達7億4577萬元，整體營收成長43%，創造良好績效。

農委會推動新農民培育計畫，由學校端及職場端整合產、官、學、研輔導資源，從102年起遴選具有發展潛力的青農，給予2年陪伴輔導及3年追蹤輔導，至今已經輔導589名青農。

第四屆百大青農共有147位，其中120幾位是農二代，為何年輕人會投入農業？創造多少佳績？陳吉仲表示，他們平均年齡34歲，所生產的農産品有395項取得三章一Q標章、156項有機標章。經兩年輔導後，明顯擴大經營規模、產業升級，經營面積累計增加202公頃、農産運銷加工規模增加1萬5815平方公尺、通路拓展收入增加2億2397萬元，年營業額總計為7億4577萬元，兩年內整體營收成長43%。

今天下午在親水公園展開第二屆全國青農運動會，縣長林姿妙以地主身分歡迎，她表示，縣府配合賽事精心籌畫二日活動，希望以宜蘭人辦喜事的心情，讓所有與會嘉賓感受宜蘭人的熱情與誠意。