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全國百大青農授證 農委會兩年輔導青農整體營收成長43%

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
農委會在宜蘭舉辦全國百大青農授證，經統計在兩年輔導青農的期間，創造青農們的整體營收提升43%。記者戴永華／攝影
農委會在宜蘭舉辦全國百大青農授證，經統計在兩年輔導青農的期間，創造青農們的整體營收提升43%。記者戴永華／攝影

全國百大青農畢業授證典禮及全國青農運動會今天在冬山河親水公園舉行，由農委會主委陳吉仲為第四屆接受輔導的青農授證，他表示，在輔導青農的兩年期間，年營業額總達7億4577萬元，整體營收成長43%，創造良好績效。

農委會推動新農民培育計畫，由學校端及職場端整合產、官、學、研輔導資源，從102年起遴選具有發展潛力的青農，給予2年陪伴輔導及3年追蹤輔導，至今已經輔導589名青農。

第四屆百大青農共有147位，其中120幾位是農二代，為何年輕人會投入農業？創造多少佳績？陳吉仲表示，他們平均年齡34歲，所生產的農産品有395項取得三章一Q標章、156項有機標章。經兩年輔導後，明顯擴大經營規模、產業升級，經營面積累計增加202公頃、農産運銷加工規模增加1萬5815平方公尺、通路拓展收入增加2億2397萬元，年營業額總計為7億4577萬元，兩年內整體營收成長43%。

今天下午在親水公園展開第二屆全國青農運動會，縣長林姿妙以地主身分歡迎，她表示，縣府配合賽事精心籌畫二日活動，希望以宜蘭人辦喜事的心情，讓所有與會嘉賓感受宜蘭人的熱情與誠意。

縣農會理事長游文雄指出，運動會包含精神總錦標競賽、農騰虎耀團隊競賽包含青農趣味接力競賽、車水馬龍、農行虎步大步走、活農活線、農業巨輪等5項納入成績（60%），更將團隊士氣（10%）、準時出席率（30%）等項目納入精神總錦標成績中，鼓勵17個縣市青農爭取佳績，此外還安排宜蘭縣特色農產品展售與品嘗試吃及青農聯繫交流晚會等。

農委會在宜蘭舉辦全國百大青農授證，經統計在兩年輔導青農的期間，創造青農們的整體營收提升43%。記者戴永華／攝影
農委會在宜蘭舉辦全國百大青農授證，經統計在兩年輔導青農的期間，創造青農們的整體營收提升43%。記者戴永華／攝影

青農 農委會 陳吉仲

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