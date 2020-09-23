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西定市場增設外掛式電梯 造福1歲至百歲民眾

中央社 / 基隆23日電

興建於民國79年的基隆市西定市場大樓，由於建物老舊，市府克服法令和技術困難，斥資400餘萬元新設外掛式電梯今天啟用，基隆市長林右昌說，電梯落成可造福1歲到100歲居民。

基隆市長林右昌今天抱著幼兒與坐在輪椅上的長輩們一起體驗無障礙電梯，除肯定中山區公所與市府各單位充分合作，讓西定市場電梯增建工程順利完成外，並提到，由於西定市場是非常老舊的建築，要興建外掛式電梯前，包括雜項執照及使用執照都必須重新檢討，甚至還涉及水土保持等，碰到許多法令上的困難。

林右昌說，透過同仁的努力，這幾年把相關問題逐一克服，總算讓電梯順利興建完成，日後不管要到2樓親子館或3樓圖書館，都可以搭乘電梯，造福從1歲到100歲居民，對於全市有類似情形的公共環境，市府也會繼續努力克服，讓市民更加便利。

中山區公所表示，西定市場大樓位處西定路中心位置，興建於民國79年，雖然每天的使用率很高，但缺乏電梯及無障礙通道，市府斥資新台幣411萬元，並逐一克服技術困難在計畫期程內完成，提供這棟綜合大樓更方便、更安全的優質公共環境。

電梯 基隆 林右昌

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