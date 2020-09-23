攀爬鋸卸天際樹 懸空11樓高每秒都危險

台東知本森林遊樂區1棵35米高天際樹因染病必須砍除，機械無法靠近，只能人力砍除，工作人員獨自懸空作業，每秒每個動作都危險。

遠望知本森林遊樂區，1根高聳的樹幹在叢林中鶴立雞群、穿透天際，樹幹上1人懸空拿著電鋸擺動，1名遊客看了驚嚇的說，「這麼高，看了都發毛」。

這棵35米高的麻六甲合歡在尼伯特颱風後樹枝斷裂，日前被眼尖的林管處人員發現細菌入侵，中空腐蝕，有隨時斷裂傾倒危機，必須砍除。

但是，在森林公園內機械無法抵達，又不能破壞周遭環境，只能以人力爬上樹頂，一段一段鋸斷卸下，台東林管處委託「道法自然探索有限公司」人員處理。

「這個高度超過11樓高」，工作人員Wulala和阿彪邊準備攀爬的繩索邊說，只容1個人在上面鋸樹，一早上樹後，要到天黑前才下來，獨自懸在高空8、9小時，不能上廁所，在樹上只能吃一些簡單零食和水，避免在高空中暑。

準備吊掛上樹的攀樹高手劉旭峰再次檢視鋸子、釘鞋、繩索確定百分百安全。他說，剛開始有樹冠時還好，剩下光禿樹幹時很熱，一直想喝水，累了只能以攀樹技巧稍作休息，基本上還是站著。

「高度本身就是存在風險」，在一旁協助的夥伴李潛龍說，在上面的每一秒每一個動作都危險，不能有任何閃失，否則後果不堪設想，在高空鋸下的樹幹，每一節都超過1噸重，卸下到地面的過程很危險。

「只能相信這棵樹了」，劉旭峰說，爬到樹冠最高點時宛如突破天際，感覺好像和樹一體，一起鳥瞰大地，莫名感動，在鋸、卸樹幹時，除了做好自己安全的確保，剩下的也就只能交給樹並相信它了。

原本35米高的樹幹，一節一節的鋸卸，到了第7天，剩下17米高，工作人員討論後，決定1次鋸倒，看到巨大的樹幹倒下，劉旭峰也放下心中的不捨與壓力。

他說，這麼高的樹會心疼或不捨，其實在評估時心中總以為或許還能救治，但隨著每次更細節的勘查，漸漸了解救治徒勞無功的可能性愈高。

「我們一直都相信樹是有生命的，工作開始前我們也慎重向它道別並感謝它一直守護著這塊土地」。

他說，真正放下是在開始上樹修剪後發現主幹內部腐朽的情況比外表顯現的更嚴重，所以放倒的當下，心情反而是平靜的。

放倒後的興奮是對團隊合作及技術的肯定，還有感謝樹的護佑，讓工作可以平安順利，這也是他所知，國內以人力鋸卸樹木最高的紀錄。