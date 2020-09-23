35米天際樹染病移除 鋸樹工：感謝曾守護這塊土地

台東知本森林遊樂區1棵35米高危木，威脅遊客安全，台東林管處雖然不捨，但也只能鋸斷移除。看著巨木倒下，工作人員感謝它一直守護著這塊土地。

4年前尼伯特颱風橫掃台東，重創台東知本森林遊樂區樹木，許多樹木斷裂染病，其中1棵高35米、樹圍需2個成人合抱的麻六甲合歡染病，樹幹已遭病菌腐蝕和白蟻入侵，變成中空，隨時會斷裂和傾倒，危及遊客安全。

台東林管處委請工人，以人力一段一段鋸斷卸下，花了7天的時間將巨木及旁邊的南洋杉一併鋸卸完成。

台東林管處育樂課長林孟怡表示，園區內景觀步道斜坡旁，1棵高約35公尺的麻六甲合歡樹，出現樹體腐朽及樹幹中空的狀況，而附近1棵小葉南洋杉，在經過多次颱風吹襲下，樹體也逐漸傾斜。

在持續觀察評估後，發現樹木傾斜及腐朽狀況越發嚴重，為避免危及步道及遊客安全，幾經衡量下園區決定將2棵危木移除。

林孟怡表示，園區遊客眾多，周邊仍有許多設施及林木，加上危木非常高，所以移除工作必須格外小心，因此，特別委託道法自然探索有限公司的攀樹師，以高空攀樹技術，像蜘蛛人似的爬上樹梢頂端，以繩索綁住枝條、樹幹，一段一段鋸切後慢慢往下放至地面。

經過7天時間，這2棵樹順利倒下移除，林孟怡說，感謝這2棵樹木在這幾十年來矗立在園區內調節了空氣、溫度，綠蔭供遊客乘涼，帶給遊客許多美好的感受，如今功成身退，它的倒下不代表生命的結束，而是另一段生命的開始。

負責鋸樹的工作人員劉旭峰看著巨木倒下，他說「感謝它一直守護著這塊土地」。

台東林管處表示，未來園區也會善用它們的身軀，評估製作成各種適合園區或辦公場所使用的木椅、桌板、木作飾品等，讓2棵樹的生態及實用價值流傳人間。