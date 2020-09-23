光影結合自然地景 花蓮縣太平洋靚彩節10月登場

為推廣花蓮秋季旅遊，花蓮縣政府將舉辦「2020太平洋靚彩節」，場地從陽光電城移師至太平洋公園，以「星空花蓮」為主軸，裝設各式具特色的夜間光影裝置藝術，運用光影結合自然地景，預計吸引幾十萬人拍照打卡，活動於10月17日至11月15日在太平洋公園南濱段舉行，打造市區夜間新景點。

縣府在去年10月份以「城市花園」為主題，舉辦首屆「太平洋花彩節」，吸引國內外遊客70萬人次參與。今年以「太平洋靚彩節（諧音精彩、進財）」命名，於活動期間每天晚上6點至10點，透過夜間光影變換展現太平洋濱特色，打造拍照打卡新景點。

觀光局代理處長張志翔指出，活動主秀以「星空下的夢想家」為主題，周邊搭配「星空下」系列的7處主題展區，將打造全台最大長度約15公尺、直徑約5公尺的巨型天文望遠鏡裝置藝術，透過LED螢幕的視覺，讓遊客除了利用望遠鏡一窺廣大又充滿奧秘的宇宙，還能看到多元面貌的花蓮。

張志翔表示，活動期間除展出光影裝置藝術，每天還有2場主題舞蹈表演；每周五、六、日則推出多項親子活動，讓大小朋友都可參與。期間提供免費交通接駁車，民眾可利用東大門夜市周邊停車空間，逛完夜市後，再轉搭活動接駁車入園。

另外，今年12月31日前，只要至東大門夜市、商圈及合作店家，使用「三倍券」單筆消費額滿200元，即可兌換1張抽獎券，有機會抽中50吋電視等好禮；至11月15日，參加旅行團或自由行者，只要在花蓮合法旅宿業住宿，並至活動官網登錄，就有機會將汽車開回家。