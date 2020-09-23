衛福部表揚優秀醫事人員 玉里醫院放射師、社工師獲獎

花蓮縣萬榮鄉太魯閣族人瓦紹．瑪幹在衛福部玉里醫院擔任醫事放射師，每年經手上萬件影像報告，他看見偏鄉長者需求，推動X光影像外部醫院轉檢簽約，讓患者不需再掛一次號，直接就能轉到其他醫院檢查，認真負責的工作態度，獲得衛福部第六屆優良暨資深典範醫事人員「優良獎」，同院社工師范永樂獲閃亮新人獎。

36歲的瓦紹．瑪幹從慈濟科技大學（原為慈濟技術學院）醫學影像暨放射科學系畢業後，民國97年到玉里醫院任職，醫院每個月有約千件醫學影像工作，其中8成由他處理，他不僅要協助檢查，還判讀、看報告，上傳影像等，業務相當繁忙。

不只如此，他閒睱時返回部落時，還要擔任族語翻譯、解說、衛教等，能為族人解決就醫語言上溝通的困境，並提供正確的醫療觀念及知識，他樂在其中。

相較醫師、護理師，醫事放射師較少受到注意，但瓦紹．瑪幹認為「醫事放射師就像醫師的第二隻眼」，骨折的病患，也需要照X光片輔助，才能讓醫師作出正確診斷。

玉里醫院病患年齡層偏高，檢查量逐年增加，但目前只有X光檢查。瓦紹．瑪幹看見病患需求，主動與玉里慈濟醫院、台北榮總玉里分院洽談，推動外部醫院轉檢簽約。

他說，玉里醫院只有一般X光機，沒有電腦斷層掃瞄，以前要轉院檢查，病患必須到其他醫院再掛一次號，由醫師評估是否需要做檢查，如今病患可以直接持玉里醫院開立檢查單，到另兩家醫院做檢查，不需再浪費時間，雖然目前只有電腦斷層，未來希望擴大到磁振造影等更多轉檢服務。

衛福部昨天舉辦第六屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮，表揚近70位在部立醫院服務的優秀醫事人員，玉里醫院瓦紹．瑪幹、范永樂雙獲獎，花蓮另一位得獎者是花蓮醫院社工師馬郁筑，同樣獲得閃亮新人獎。