快訊

富比世編輯爆：美國第一女婿公司跟兆豐銀行貸款14.5億

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛福部表揚優秀醫事人員 玉里醫院放射師、社工師獲獎

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里醫院社工師范永樂（右）獲得衛福部第六屆優良暨資深典範醫事人員「閃亮新人獎」。圖／玉里醫院提供
花蓮玉里醫院社工師范永樂（右）獲得衛福部第六屆優良暨資深典範醫事人員「閃亮新人獎」。圖／玉里醫院提供

花蓮縣萬榮鄉太魯閣族人瓦紹．瑪幹在衛福部玉里醫院擔任醫事放射師，每年經手上萬件影像報告，他看見偏鄉長者需求，推動X光影像外部醫院轉檢簽約，讓患者不需再掛一次號，直接就能轉到其他醫院檢查，認真負責的工作態度，獲得衛福部第六屆優良暨資深典範醫事人員「優良獎」，同院社工師范永樂獲閃亮新人獎。

36歲的瓦紹．瑪幹從慈濟科技大學（原為慈濟技術學院）醫學影像暨放射科學系畢業後，民國97年到玉里醫院任職，醫院每個月有約千件醫學影像工作，其中8成由他處理，他不僅要協助檢查，還判讀、看報告，上傳影像等，業務相當繁忙。

不只如此，他閒睱時返回部落時，還要擔任族語翻譯、解說、衛教等，能為族人解決就醫語言上溝通的困境，並提供正確的醫療觀念及知識，他樂在其中。

相較醫師、護理師，醫事放射師較少受到注意，但瓦紹．瑪幹認為「醫事放射師就像醫師的第二隻眼」，骨折的病患，也需要照X光片輔助，才能讓醫師作出正確診斷。

玉里醫院病患年齡層偏高，檢查量逐年增加，但目前只有X光檢查。瓦紹．瑪幹看見病患需求，主動與玉里慈濟醫院、台北榮總玉里分院洽談，推動外部醫院轉檢簽約。

他說，玉里醫院只有一般X光機，沒有電腦斷層掃瞄，以前要轉院檢查，病患必須到其他醫院再掛一次號，由醫師評估是否需要做檢查，如今病患可以直接持玉里醫院開立檢查單，到另兩家醫院做檢查，不需再浪費時間，雖然目前只有電腦斷層，未來希望擴大到磁振造影等更多轉檢服務。

衛福部昨天舉辦第六屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮，表揚近70位在部立醫院服務的優秀醫事人員，玉里醫院瓦紹．瑪幹、范永樂雙獲獎，花蓮另一位得獎者是花蓮醫院社工師馬郁筑，同樣獲得閃亮新人獎。

瓦紹．瑪幹說，獲獎很興奮，也很感謝玉里醫院栽培與肯定。雖然醫事放射師工作內容重複性高，但細節很重要，「如果我在前線能將X光片拍好，讓醫師後續判讀時能做出最好的醫療判斷，就能幫助病友」；從台中繞過半個台灣到玉里服務的范永樂說，在玉里醫院的工作，讓他有機會實踐對於社工的理想與專業。

花蓮玉里醫院醫事放射師瓦紹‧瑪幹（右）從衛福部政次薛瑞元手中接過獎座。圖／玉里醫院提供
花蓮玉里醫院醫事放射師瓦紹‧瑪幹（右）從衛福部政次薛瑞元手中接過獎座。圖／玉里醫院提供
花蓮玉里醫院醫事放射師瓦紹‧瑪幹獲得衛福部第六屆優良暨資深典範醫事人員「優良獎」。圖／玉里醫院提供
花蓮玉里醫院醫事放射師瓦紹‧瑪幹獲得衛福部第六屆優良暨資深典範醫事人員「優良獎」。圖／玉里醫院提供
花蓮玉里醫院社工師范永樂獲得衛福部第六屆優良暨資深典範醫事人員「閃亮新人獎」。圖／玉里醫院提供
花蓮玉里醫院社工師范永樂獲得衛福部第六屆優良暨資深典範醫事人員「閃亮新人獎」。圖／玉里醫院提供

醫師 社工

延伸閱讀

婦罹癌怕開刀 胸腺瘤拖8年長8公分險送命

誰需肺癌篩檢？4醫學會擬共識

廷鑫跨足生醫 有進展

乳癌揪團到職場檢查 滿20人即可申請

相關新聞

基隆仁愛區座談淹水成話題 市府：全市雨水下水道檢討

基隆市長訪視基層座談，市長林右昌和市府主管今天前往仁愛區，會中多位里長反映里內積淹水問題，市長逐一與里長溝通。市府工務處...

「流籠到基隆」十月西4碼頭登場 搖滾大嬸等獨立樂團開唱

基隆市文化局10月17日將在外木山海埔新生地搖滾開唱，今天舉辦「流籠到基隆」活動記者會，由基隆在地樂團「搖滾大嬸」暖身表...

全國百大青農授證 農委會兩年輔導青農整體營收成長43%

全國百大青農畢業授證典禮及全國青農運動會今天在冬山河親水公園舉行，由農委會主委陳吉仲為第四屆接受輔導的青農授證，他表示，...

光影結合自然地景 花蓮縣太平洋靚彩節10月登場

為推廣花蓮秋季旅遊，花蓮縣政府將舉辦「2020太平洋靚彩節」，場地從陽光電城移師至太平洋公園，以「星空花蓮」為主軸，裝設...

衛福部表揚優秀醫事人員 玉里醫院放射師、社工師獲獎

花蓮縣萬榮鄉太魯閣族人瓦紹．瑪幹在衛福部玉里醫院擔任醫事放射師，每年經手上萬件影像報告，他看見偏鄉長者需求，推動X光影像...

愛心大爆發！動物救援小組為毛孩募煤油 48小時達標

台灣動物緊急救援小組近日在網路發起「募集煤油讓毛孩平安過冬」愛心行動，要為冬天濕冷、氣溫最低可至零下的基隆市動物收容所募...

中秋4天連假 台東交通疏運計畫民眾注意！

因應4天中秋連續假期返鄉出遊車潮，交通部公路總局與台東警方針對省道台9線、台11線及風景區為交通疏運重點區，連假期間並將...

基隆嚴抓噪音車輛 檢舉案大減

基隆市警察局今年3月啟用移動式雷達測速照相結合噪音偵測設備，不定時在基福公路（東勢街）以及明德一、二路與八堵路等噪音熱點...

黑水虻處理廚餘 吉慶國小示範

新北市瑞芳區吉慶國小引入昆蟲黑水虻協助吃廚餘，並把黑水虻用來養雞、餵魚，讓學生時常有新鮮雞蛋、鵪鶉蛋等加菜，副總統賴清德...

中秋、國慶連假 國5、蘇花改恐多塞1~3小時

宜蘭縣府昨天縣務會議討論即將到來的中秋與國慶連假交通疏導措施，縣府估計，兩連假在國5及蘇花改的車流將明顯上升，估計壅塞時...

花蓮市中正路老舊多補丁 封路重鋪

花蓮市台9線中正路是市區交通要道，不過已有十幾年沒有重鋪，路面因工程開挖填補，造成許多「補丁」。為改善老舊路面，公路總局...

玩真的？揚言選花蓮縣長 台灣阿成今遷戶籍

名字長達15個字的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，上周到花蓮縣府前宣布要參選下一屆花蓮縣長，今天又將戶籍遷到花蓮縣玉...

熱門新聞

金門1+1振興券第二波發放 鎖定學子與弱勢族群

石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲 原來梅花鹿跌落被救出

桃園中秋只開放這裡烤肉 其他公園開烤最高罰5千

要禮讓行人 汐止大同轉中興路取消右轉燈

台南國慶煙火26日先試放 快來先「試搶」好位子

古蹟飄咖啡香！台南總爺百年日式廠長宿舍變身咖啡廳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。