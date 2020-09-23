愛心大爆發！動物救援小組為毛孩募煤油 48小時達標

台灣動物緊急救援小組近日在網路發起「募集煤油讓毛孩平安過冬」愛心行動，要為冬天濕冷、氣溫最低可至零下的基隆市動物收容所募集煤油，讓房舍內的貓狗平安度冬，預計募集160桶煤油，網友愛心大爆發，短短48小時就募集200桶。

集結各界善款購買200桶煤油，近日運往位在山邊的基隆收容所。救援小組發言人倪京台說，基隆市動物收容所又稱「寵物銀行」，房舍為早期搭建的鐵皮屋，籠舍環境漏雨潮濕，夏季悶熱、冬季極為寒冷，因所內電力系統老舊，無法負荷電暖爐運行，每年都需倚靠煤油爐讓房舍內的貓狗平安度過寒冬，以防老弱犬貓因寒冷而猝死。

倪京台說，許多人認為使用煤油爐十分危險，其實不然，收容所內的煤油爐放置在走廊，不會直接碰觸到貓狗，因基隆收容所內的電力系統老舊，無法負荷電暖爐運行，過多的電暖爐容易造成電線走火，引發火災，潛藏另一種風險。