玩真的？揚言選花蓮縣長 台灣阿成今遷戶籍

名字長達15個字的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，上周到花蓮縣府前宣布要參選下一屆花蓮縣長，今天又將戶籍遷到花蓮縣玉里鎮，他說，自己已成為花蓮人，將正式為花蓮而奮鬥，並喊話「下屆花蓮縣長選戰正式開打」。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統在桃園市出生，曾參選縣嘉義縣長、嘉義市長及嘉義市立委，雖然都沒有當選，但特殊競選風格引發討論。他本月15日騎機車到花蓮縣政府前，宣布要參選2022年的下屆花蓮縣長選舉，引起好奇，有人質疑他是不是「玩真的」，他今天就在臉書貼出照片，表示已將戶籍遷到花蓮。

他表示，挨家挨戶拜訪時，認識一位家住玉里的張姓原住民勇士，結為好友，獲得對方協助，今天遷戶口，入籍到玉里。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統說，他已經在設計文宣，有人覺得他起步很早，但「我的一生，就是在為這偉大時刻做準備」；他已經在花蓮到處拜訪，爭取為花蓮人服務的機會，自己從頭到尾都是非常認真用心的，相信自己一定會當選，而他的政見，就是打通中央山脈，興建一條道路，從花蓮到南投到嘉義，最後還要穿過台灣海峽，連接對岸的廈門。