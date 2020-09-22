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林姿妙與十大傑出青年林薇相見歡 「宜蘭以妳為榮」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙與十大傑出青年林薇見面，兩人相談甚歡，林縣長感佩這女孩的勇氣，為兒童及女性權益等弱勢族群發聲。圖／翻攝縣長林姿妙臉書
宜蘭縣長林姿妙與十大傑出青年林薇見面，兩人相談甚歡，林縣長感佩這女孩的勇氣，為兒童及女性權益等弱勢族群發聲。圖／翻攝縣長林姿妙臉書

全國十大傑出青年當選人名單公布，來自宜蘭的林薇在「兒童、性別及人權關懷」類別拿下殊榮；此次是由縣政府推薦，縣長林姿妙今下午與林薇見面時，大讚這女孩的勇氣，讓大家看見年輕人改變世界的力量，「宜蘭以妳為榮」。

宜蘭縣政府勞工處表示，「十大傑出青年」由國際青年商會中華民國總會籌組評審委員會，接受各界推薦優秀青年參加選拔，經初審、複審、決審選出；評審團成員是政府相關單位首長、社會賢達及專業人士，為國內具有代表性的青年楷模獎項。

這次縣政府特別推薦林薇參與角逐，最後在「兒童、性別及人權關懷」類別拿下傑出青年殊榮。林姿妙今下午與林薇見面，相談甚歡，接著在臉書貼文指出，林薇幾個月前拍攝《一封致予譚德塞博士的公開信》影片，在疫情艱困時刻，為台灣在國際發聲，姿妙深受感動，因此在獲知十大傑出青年選拔開始接受各界推薦報名當下，立刻就想到林薇，並推薦她代表宜蘭，與其他優秀的台灣囝仔一同角逐這個極高的榮譽。

今天，林薇和我見面，她今年22歲，是很有熱情、力量的女孩，因為參與國際活動經驗較多，讓她比同齡孩子視野更開闊、對於國際外交、政治、文化等人權議題有更深刻的理解，長期關注女性及兒童權益的她，在網路揭露女性不平等及弱勢兒童問題，點亮改變的可能性。

林姿妙在臉書鼓勵青年朋友們勇敢逐夢，她說，在林薇的人生故事中，相信大家都看見年輕人的勇氣與決心，也看見年輕人改變世界的力量，美好的未來值得期待，因為改變正在發生，或許未來充滿許多不確定，但相信青年們一定能憑著智慧一一克服難關，也請記得縣政府永遠是青年朋友們最強的後盾。

宜蘭縣長林姿妙與十大傑出青年林薇見面，兩人相談甚歡，林縣長感佩這女孩的勇氣，為兒童及女性權益等弱勢族群發聲。圖／翻攝縣長林姿妙臉書
宜蘭縣長林姿妙與十大傑出青年林薇見面，兩人相談甚歡，林縣長感佩這女孩的勇氣，為兒童及女性權益等弱勢族群發聲。圖／翻攝縣長林姿妙臉書

青年 林薇 林姿妙

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