基隆連2日暴雨成災檢討 蔡適應：中長期方案要早日進行

9月12日、13日連續兩日的基隆強降雨，大武崙溪暴漲多處積水，對於大武崙溪整治、清淤工程，立委蔡適應今天邀水利署第十河川局、基隆市政府工務處等各相關單位進行改善檢討。蔡適應說，有關滯洪池會爭取前瞻基礎建設預算來支應；分洪道完整的規劃報告書會在年底出來，希望將中長期方案來完成，保障市民朋友的生命財產安全。

第十河川局長曾鈞敏說，短期方案在2017年6月2日大武崙水災之後，由第十河川局代位協助基隆市政府施作，包含大武崙工業區小型抽水及調整池、大武崙溪支線排水防洪牆、大武崙溪消防局瓶頸段改善、基金一路防洪牆及堤後排水與抽水井設置、十河局機動支援抽水機、補助安裝擋水閘板、協助基隆市政府輔導成立防災社區、以及基隆市政府定期清淤等，都有在此次強降雨達到效果。

曾鈞敏表示，中期和長期部分，例如大武崙工業區雨水收集系統、順興橋至民樂橋段改善工程、情人湖下游滯洪池、大武崙棒球場運動及滯洪園區、大武崙支線排水改善、上游截水道等，各項都與基隆市政府密切配合中，尤其是滯洪池和分洪道的部分，尚需要多方溝通、報請國發會來核可，降低對市民、漁民、環境的影響。

工務處河川水利科長洪延良表示，基隆市政府很嚴謹在看待大武崙溪整治，也請經濟部水利署水利規劃試驗所來協助改善各個瓶頸段，尤其是相關規劃都已請專業水利技師來設計，市府在現有的河道和腹地會整體規劃，待設計規劃完成，會邀請里長、市民朋友一起來聽取說明。

與會的多位里長針對各里的瓶頸段，提出問題希望水利署第十河川局、基隆市政府工務處能加把勁，希望蔡適應在中央再多為基隆市爭取預算，督促各個單位盡早進行中長期方案的施作。

議員張之豪表示，里長們所提到的瓶頸段，希望基隆市政府工務處ㄧ個ㄧ個來檢視，並且把規劃設計拿出來讓大家知道，尤其是中長期的方案，能做的都要盡力來做好。