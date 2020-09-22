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基隆嶼國際磯釣賽下月登場好手拚場 沈文程任磯釣大使

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆嶼國際磯釣賽下月登場好手拚場，沈文程任磯釣大使。記者游明煌／翻攝
基隆嶼國際磯釣賽下月登場好手拚場，沈文程任磯釣大使。記者游明煌／翻攝

今年已邁入第三屆的「基隆嶼國際磯釣賽」10月17、18日展開，市長林右昌與「磯釣大使」沈文程今天宣布活動起跑，比賽總獎金超過新台幣10萬元，及超過20萬元價值的獎品。

市府產業發展處表示，基隆嶼海域因黑潮流經，是北台灣知名磯釣場域，常有許多磯釣客眼中夢幻的魚種，如黑毛、白毛、斑石鯛等都會在這片海域出沒，每年秋冬皆吸引許多釣友來此與魚兒鬥智鬥力。

擔任賽事推廣大使同時也是磯釣好手的沈文程說，這3年來因為釣魚讓他認識更多的釣友，也讓基隆嶼成為磯釣的領導品牌，雖然今年因為疫情關係讓一些外國選手無法參與，但還是有許多國內選手熱情報名，主辦單位今年特別加強安全宣導，相信釣友們也都能體認磯釣安全的重要性。

林右昌說，近年來市府積極推動海洋主題產業，其中海釣運動也逐漸成為亮點之一，每位選手在參賽過程中須符合「友善釣魚、永續發展、環境清潔」3大原則。主辦單位產業發展處還安排海釣學院，希望向釣友們推廣正確的釣魚知識及觀念。

市府自 2016市府頒布島礁磯釣自治條例以來，致力推行磯釣運動場域的安全管理工作，明訂磯釣相關管理辦法，利用島礁磯釣證進行場域環境管理，若有釣客不遵守相關規定，可沒收漁獲、罰款並廢止島礁磯釣證等，今年更推動線上申辦系統，大大增加島礁磯釣證辦理的便利性。

比賽總獎金超過新台幣10萬元，及超過20萬元價值的獎品。另外，10月17日對一般民眾舉辦「潮海釣，港味市集」活動，現場安排海洋教育、釣魚體驗、親子手作DIY等豐富的攤位活動，歡迎民眾闔家參與，共度美好的周末時光。相關活動報名及資訊請上https://keelungrockfishing.transee.tw/查詢。

市府提醒參加磯釣活動要注意安全，務必穿戴防滑釘鞋、救生衣等必要安全設備，並且注意天氣及海象預報，隨時注意環境安全。

基隆嶼國際磯釣賽下月登場好手拚場，沈文程任磯釣大使。記者游明煌／翻攝
基隆嶼國際磯釣賽下月登場好手拚場，沈文程任磯釣大使。記者游明煌／翻攝

基隆嶼 林右昌

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