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花蓮中正路明封路 公路總局力拚中秋連假前完工

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市台9線中正路是路面因工程開挖填補，造成許多「補丁」，花蓮工務段明天開始要封路重鋪。記者王思慧／攝影
花蓮市台9線中正路是路面因工程開挖填補，造成許多「補丁」，花蓮工務段明天開始要封路重鋪。記者王思慧／攝影

花蓮市台9線中正路是市區交通要道，不過已有十幾年沒有重鋪，路面因工程開挖填補，造成許多「補丁」。為改善老舊路面，公路總局花蓮工務段利用9月旅遊淡季重鋪，卻因大規模封路造成民怨，副段長詹晨耀表示，交通尖峰時段會暫停施工，剩下800公尺會努力趕在中秋連假前完成，請民眾配合改道。

公路總局花蓮工務段上周進行中正路仁里橋至仁愛街路面刨鋪工程，因考量兩側巷弄狹窄不利車輛改道，因此管制封閉範圍延伸至中原路、中和街等幹道，因其路段是通勤主要幹道，許多人不知道封路，只好繞道，造成周邊交通大亂，引起民怨。

明天開始，花蓮工務段要重鋪800公尺長的仁愛街口至明禮路口，民眾擔心封路造成交通不便。詹晨耀指出，之前跟里長開會同意後，施工封路時段為上午8點至下午5點，再從晚上6點至深夜12點，上下班尖峰時刻會開放民眾行駛，不會全天封路。

他說，第二階段仁愛街口至明禮路口的路面比較窄，只有兩線道，不像明禮路到中山路是四線道，因此會全封路。坦言該路段為精華路段，兩側都是商家，「施工不好做」，每個人都有考量，很難兩全；不過得知受地震影響，自來水管線要更換，下水道也要維修，既然要封路重鋪，就把路鋪平。

若天候許可，預計中秋節連續假期前，趕工完成市區中正路精華路段路面刨舖改善，希望以全新路面迎接中秋節連假返鄉的民眾與遊客。

花蓮市中正路約有十餘年未重鋪設，公路總局花蓮工務段利用旅遊淡季施工。記者王思慧／攝影
花蓮市中正路約有十餘年未重鋪設，公路總局花蓮工務段利用旅遊淡季施工。記者王思慧／攝影

中秋節 連假 連續假期

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