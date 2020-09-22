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鼓勵縣內果農用熟成禽糞當肥料 台東每公斤補助2元

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今天上午由農業處長許家豪陪同，視察縣內釋迦果農使用熟雞糞情形。記者羅紹平／攝影
台東縣長饒慶鈴今天上午由農業處長許家豪陪同，視察縣內釋迦果農使用熟雞糞情形。記者羅紹平／攝影

為鼓勵台東縣內的釋迦果農使用經過發酵除臭的熟雞糞當肥料，避免使用生雞糞導致周邊社區惡臭、蒼蠅滿天，破壞居住環境品質，台東縣政府編列預算農民使用熟成禽畜糞肥，就補助農民每公斤2元。

台東縣長饒慶鈴今天上午前往台東市新園里視察當地果農使用熟雞糞肥時，宣布今年度將補助農民每公斤2元，來申請熟成禽畜糞肥，以利農民耕作兼顧環境永續。

縣府農業處長許家豪指出，今年縣府向中央爭取50萬元，在縣長饒慶鈴指示，加碼追加預算50萬元，合計100萬元擴大辦理補助農會、農民團體使用禽畜糞堆肥，每公斤補助2元，可補助農民使用500公噸的熟成禽畜糞肥。

許家豪表示，農民用生雞糞來施肥，因氮肥含量高，初期可讓果樹生長非常快速，但容易讓土壤固化，果樹後期成長所需的磷、鉀肥因土地固化而無法吸收，反造成果樹短命。

他強調，補助農民使用熟成禽畜糞堆肥，取代生雞糞或化學肥料施用，除創造友善耕作環境，也可促進在地畜牧場妥善處理禽畜糞肥及再利用，避免環境汙染及蚊蠅孳生。

農民 台東 饒慶鈴

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