黑熊又現蹤南橫溪谷 林務局籲食物廚餘勿放戶外
「南橫公路小熊」昨天再度出現南橫公路利稻橋下，在溪谷覓食隨後進入叢林；林務局台東林管處這2天在部落廣播宣導，希望民眾不要把食物和廚餘放在戶外。
一隻台灣小黑熊這2個月經常出現在南橫公路碧山溫泉至利稻部落間，有時候在山坡，有時候在公路旁，剛開始民眾以為是大黑狗未多加注意。
直到9月20日民眾在碧山溫泉附近公路旁撞見一隻小黑熊，村民才確定這2個月出現的「大黑狗」竟然是台灣黑熊。
昨天下午村民在利稻橋下又發現1隻小黑熊，村民研判應該是和這段時間出現的同1隻黑熊。
海端鄉利稻村長古金福接受記者電話訪問時表示，這2個月來村民看見的小黑熊都是同1隻，年齡在2歲以下，一直在碧山溫泉到利稻間活動，但未見母熊陪伴。
去年9月27日晚間，1隻小黑熊闖入利稻雞舍吃飼料被誘捕，族人和台東林管處命名為Litu，原來應在今年5月野放，但今年1月間就從野訓場地脫逃，研判進入大雪山。
林務局台東林管處代理處長吳昌祐表示，昨天林管處人員到南橫沿線部落宣導，同時透過部落廣播器廣播，呼籲民眾將食物和廚餘放在室內或處置妥當，如在田裡工作遇到黑熊可發聲示警讓黑熊不敢靠近，如果黑熊沒有特殊狀況就會安靜離開。
吳昌祐表示，今天會派人到部落訪談村民，了解是否同1隻熊滯留，目前這隻小黑熊尚未進入村內，都是在公路附近出現，因此還要再觀察一段時間，再決定如何處理，初步研判，可能附近有黑熊食源。
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