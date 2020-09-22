前有火箭後來光電？台東南田村長：不影響部落發展就好

台東達仁鄉南田部落原為民間太空科技選定為火箭發射基地喧騰一時，但因土地爭議喊卡，不過，沒了火箭發展，近日有民眾發現部落出現光電場。南田村長高富源表示，不影響部落發展就好。

高富源說，該處光電場為私人土地，且位在海邊旁，沒有在部落住宅區範圍內，也沒有影響部落觀光景點，這是屬於私人合法申請的開發行為，只要不影響部落整體發展，都給予尊重。

縣府綠能推動辦公室表示，南迴目前申請光電開發案共7件，其中達仁段5件、大武段1件及南田段1件，多為合法申請案件，開發土地均為私有土地。

縣府綠能推動辦公室強調，達仁鄉南田段光電場是在今年5月合法申請，開發面積為5百餘平方公尺地面型太陽光電設施，是在規範660平方公尺容許範圍內。

「私人土地合法開發，沒理由干涉。」南田部落林姓村民說，自己的土地要怎麼使用，這本來就是自由的東西，況且又在合法的情況下，沒有對部落造成傷害，大家也沒有理由去反對，總不能土地擺在那荒廢不用吧。