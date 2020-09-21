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花蓮青農推動印加果產銷班 智慧科技監控土壤環境

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
印加果富含高營養成分，花蓮青農林昆平成立產銷班推動。圖／玉里印加果產銷班提供
印加果富含高營養成分，花蓮青農林昆平成立產銷班推動。圖／玉里印加果產銷班提供

花蓮玉里鎮青農林昆平在山坡地試種來自秘魯雨林的作物「印加果」成功，由於國內產量不多、幾乎無病蟲害，發現其富含氨基酸、維生素等營養成分，因此決定種植後透過通路販售，並集結當地印加果農，成立全台第1個印加果產銷班，不但智慧監控土壤環境，更創立品牌帶動小農收入，促進地方經濟發展。

印加果又名南美油藤、印加花生，原產於南美秘魯的雨林，星形蒴果含有種子4到7個，每個稜角內含有1粒種子，富含油脂、蛋白質、氨基酸，還有多種維生素和生育酚，其中92%以上是Omega3、6、9等不飽和脂肪酸，2017年因高營養價值被列為「超級食物」。

林昆平表示，全台印加果小農都屬單打獨鬥的經營模式，除了生產技術有待提升外，採收後加工的器具、機具尚未精良，導致人力成本過高，一旦市場收購價格波動，易造成農民損失。為解決生產與收益問題，經與當地農民溝通及籌備後，決定在玉里鎮成立印加果產銷班。

「花蓮縣玉里鎮印加果產銷班第1班」於今年初成立，是全台灣第一個以印加果為名登記成立的產銷班。印加果產銷班除朝有機栽種外，林昆平也將多年所學的科技新知應用在傳統農業上，結合生物科技、人工智慧、大數據與物聯網技術，用感測器獲取土壤溫濕度、土壤環境等數據，建立調控系統。

林昆平指出，產銷班結合企業的資源與國立清華大學智慧農業團隊，將傳統農業融合科技創新，目前執行狀況為感測「土壤溫度 」、「土壤濕度」、「土壤電導度」及「土壤氮、磷、鉀含量」等，偵測及收集到相關數據後，每15分鐘將資料自動上傳至雲端智慧農業區塊鏈服務平台，24小時全天候雲端監控。

花蓮青農林昆平成立全台第1個印加果產銷班，不但以智慧監控土壤環境，更創立品牌帶動小農收入。圖／玉里印加果產銷班提供
花蓮青農林昆平成立全台第1個印加果產銷班，不但以智慧監控土壤環境，更創立品牌帶動小農收入。圖／玉里印加果產銷班提供
花蓮青農林昆平創立產銷班，融入科技農業，並自創品牌攜手農民邁向六級化產業。圖／玉里印加果產銷班提供
花蓮青農林昆平創立產銷班，融入科技農業，並自創品牌攜手農民邁向六級化產業。圖／玉里印加果產銷班提供

農民 秘魯 青農

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