宜蘭縣府辦星光歌唱大賽 邀縣民報名高歌一曲
宜蘭縣政府今天表示，為增進各年齡族群身心健康，11月將舉辦縣長盃星光歌唱大賽，9月23日至26日開放報名，各組冠軍可獲面額新台幣1萬5000元禮券，歡迎報名參賽。
宜蘭縣長林姿妙今天在縣府主持「109年宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽」報名啟動記者會，鼓勵縣內各年齡族群，尤其是銀髮組走出家門高歌一曲。
林姿妙致詞時表示，縣府有感於縣民對歌唱活動有共同愛好，且唱歌可促進心肺功能、預防失智，也可讓心情愉悅達到身心靈健康，因此舉辦這場比賽。
縣府社會處表示，「109年宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽」分為16歲至40歲的青春洋溢組、41歲至64歲的活力四射組，65歲至74歲的長青不老組，75歲以上的智慧銀光組，還有社區發展協會推薦的雙人合唱組；另外，為鼓勵身心障礙者走出家門，今年還新增勁勇無限組，領有相關證明者都能報名。
9月23日至26日於社會處3樓多功能實驗劇場，受理報名；初賽時間為11月14日至17日，決賽時間為11月21日、22日，各組冠軍可獲得1萬5000元面額禮券。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言