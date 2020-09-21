宜蘭縣府辦星光歌唱大賽 邀縣民報名高歌一曲

宜蘭縣政府今天表示，為增進各年齡族群身心健康，11月將舉辦縣長盃星光歌唱大賽，9月23日至26日開放報名，各組冠軍可獲面額新台幣1萬5000元禮券，歡迎報名參賽。

宜蘭縣長林姿妙今天在縣府主持「109年宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽」報名啟動記者會，鼓勵縣內各年齡族群，尤其是銀髮組走出家門高歌一曲。

林姿妙致詞時表示，縣府有感於縣民對歌唱活動有共同愛好，且唱歌可促進心肺功能、預防失智，也可讓心情愉悅達到身心靈健康，因此舉辦這場比賽。

縣府社會處表示，「109年宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽」分為16歲至40歲的青春洋溢組、41歲至64歲的活力四射組，65歲至74歲的長青不老組，75歲以上的智慧銀光組，還有社區發展協會推薦的雙人合唱組；另外，為鼓勵身心障礙者走出家門，今年還新增勁勇無限組，領有相關證明者都能報名。

9月23日至26日於社會處3樓多功能實驗劇場，受理報名；初賽時間為11月14日至17日，決賽時間為11月21日、22日，各組冠軍可獲得1萬5000元面額禮券。