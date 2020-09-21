降低基隆漏水 自來水公司3年投入5.8億

中央社 / 基隆21日電

台灣自來水公司為降低基隆漏水率，預計今年起3年內投入約新台幣5.8億元辦理管線汰換工程，目標是完工後每年約可減少1059萬立方公尺漏水量，相當一座新山水庫蓄水量。

台灣自來水公司第一區管理處發布新聞稿指出，水公司奉行政院核定辦理「降低漏水率計畫（102年至111年）」，基隆地區因丘陵地形占94%，多靠加壓供水，又因管線老舊漏水率高，列為重點改善地區。

水公司從水壓管理、修漏速度及品質、主動漏水控制和管線及資產管理等4大面向，加強供水損失管理，以更新市區中的舊漏管線及用戶外線，加速改善及降低基隆漏水率。

第一區管理處長李慶興表示，配合政策及基隆市明年將舉辦「基隆城市設計博覽會」，將在3年內投入約5.8億元，辦理基隆地區管線汰換工程，目標完工後預計每年約可減少1059萬立方公尺的漏水量，約一座新山水庫的蓄水量。

第一區管理處指出，工程由美、日國際降漏經驗豐富的團隊參與規劃，並將老舊塑膠管改為金屬管材，部分用戶外線更採用不銹鋼波浪管，工程也將一併更新原有老舊巷道路面將近65公里，有效減少自來水人孔蓋數量近1/2，提升道路品質。

漏水 基隆 水庫

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