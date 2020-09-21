花蓮美崙山平台待整修 23日開放民眾討論

花蓮美崙山位於市區，在較無汙染的環境保護下，動植物種類十分豐富，是花蓮人平時健身散步的後花園。不過景觀平台卻年久失修，除了部分木棧道破損，恐讓人跌倒疑慮外，木欄杆也有斷裂情形。花蓮縣府農業處為提供民眾更友善的環境，將於23日召開座談會，聽取民意後打造適宜的平台。

美崙山公園景觀平台是遠眺花蓮市景與各社團辦理活動的最佳地點，從2010年縣政府接管迄今，隨著使用年限拉長，基礎結構也產生了裂損的情形。

縣議員魏嘉彥表示，美崙山公園步道上方的木製瞭望平台，因多處木棧道突起或凹陷，且護欄破損斷裂，收到民眾多次反映，擔心前往運動的長輩、踏青的親子容易踩空受傷，發生危險。

魏嘉彥說，9月初已會同相關單位現勘，農業處承諾會盡速爭取修繕預算整修，目前現場已擺放三角錐及拉封鎖線，警示民眾切勿進入逗留，避免在修繕前發生意外。

農業處表示，為了給予民眾安全放心的使用空間，美崙山平台將進行維養修繕，希望能從使用者的角度出發，以民眾的意見為參照，為民眾打造心目中合宜適用的景觀平台。整建過程，民眾也能就近監督工程施工，確保整建工程如期如質完工，讓美崙山公園空間更加符合民眾期待。