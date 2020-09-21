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池上推70公頃荒廢農地種電受阻 鄉長：改推高端農業
台東縣池上鄉有意推動農地種電，將省道台20甲線兩側已荒廢四、五十年的國有農地加以活化，因農委會不同意池上鄉公所變更地目設太陽能光電，鄉長張堯城表示，種電計畫已取消，未來會改推動高端農業等方向來活化農地。
池上鄉公所有意推動農地種電，引發地方疑慮，有不少鄉民眾發起「搶救池上」行動，其中鄉民許宴國就在台20甲線的「樟香綠廊」兩側掛滿「光電滾出池上」、「電來了人沒了」和「池上人不要太陽能板」等布條，抗議鄉公所規畫以樟香綠廊兩旁約70公頃的閒置國有農地，試圖變更地目，未來轉作光電廠。
鄉公所表示，樂見鄉民關心地方發展，但公所計畫利用樟香綠廊兩旁約70公頃閒置國有農地，周邊是公墓且距離伯朗大道、天堂路及金城武樹有四、五公里遠，不會破壞池上得天獨厚的稻田美景，目前因農委會對農地種電，政策態度變嚴格，公所已決定計畫暫擱。
張堯城表示，台20甲線的「樟香綠廊」兩側國有農地都是石礫地，也沒有水源，已荒廢四、五十年，為了活化這些農地才提出種電計畫，日前農委會已明確回覆鄉公所不同意地目變更，公所已打消種電計畫，但農地活化還是要做，將改朝推動高端農業或推廣旱作等方向來發展。
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