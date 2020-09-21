宜蘭河濱終於有便民公廁了 位置雖不滿意但可接受

宜蘭河是溪北地區最重要的一條河流，但受限於河川地內不得有固定構造物，河濱連個廁所也沒有，打球運動民眾頻頻抱怨如廁不便。經市公所與第一河川局溝通，爭取設置活動式便民廁所，位於宜蘭河濱公園壘球場旁，預計2個月可完工啟用。

宜蘭河從員山鄉流經宜蘭市到壯圍鄉，全長20幾公里，因受限於堤防內的河川地不能有阻礙排水構造物，所以連廁所也沒辦法蓋。市公所表示，宜蘭河岸周圍也一直是市民的重要活動區域，都市人口密集，漸漸發展許多活動，其中西門橋附近串聯人行步道及自行車步道，甚至有龍舟競賽、路跑、遙控器車競賽與壘球活動，近年來不論是長者、年輕族群，河濱公園已成為男女老少休憩活動的好地方。

最近常有民眾抱怨，到宜蘭河濱打球運動的人愈來愈多，大家如果要上廁所，必須到河川地外的廟宇或公家機關借廁所，非常不方便。宜蘭市公所於是向水利署第一河川局爭取用地許可，經會勘討論後，終於獲得同意在河濱公園壘球場旁增設「便民廁所」，採大貨櫃搭建而成，若遇颱風豪雨來襲，可以臨時吊走。